Christopher Nkunku n'a pas perdu son rythme à l'intersaison. Désigné meilleur joueur de la Bundesliga 2021/22 par ses pairs et meilleur joueur de l'année 2022 par la presse allemande, l'international français a déjà fait parler la poudre en ouvrant le score pour le RB Leipzig dimanche à Stuttgart (1-1), lors de la 1re journée. Mais cela n'a pas suffi pour permettre à son équipe de démarrer la saison par une victoire, comme le Bayern Munich et le Borussia Dortmund.

Nkunku avait pourtant idéalement lancé Leipzig avec un but sur une frappe croisée du gauche, sur un bon service de Dani Olmo (7e). Mais un autre Français lui a répondu. Stuttgart est revenu au score sur une action parfaitement menée et brillamment conclue par Naouirou Ahamada, jeune milieu tricolore de 20 ans (31e). Le Vfb et a su résister en seconde période, alors que Leipzig n'est pas parvenu à concrétiser au moins l'une de ses très nombreuses occasions (27 tirs contre 11).

(avec AFP)

