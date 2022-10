Fribourg n'a pu rapporter que le point du match nul de Berlin contre le Hertha (2-2), un résultat suffisant toutefois pour prendre seul la tête du classement dans l'attente du match de l'Union Berlin à Stuttgart (19h30), dimanche en clôture de la 9e journée du championnat d'Allemagne.

Ad

Vainqueur de Nantes (2-0) jeudi en Ligue Europa, Fribourg n'a plus perdu depuis le 12 août et sa défaite à domicile contre Dortmund (1-3) lors de la deuxième journée de Bundesliga. Sa seule défaite de la saison en neuf rencontres (5 victoires et 3 nuls), douze si l'on y ajoute ses trois succès en C3. L'équipe de Lars Vossler compte provisoirement un point d'avance sur l'Union Berlin, et deux sur le Bayern Munich (3e) et le Borussia Dortmund (4e), qui ont fait match nul (2-2) samedi dans la Ruhr.

Ligue Europa Impuissant, Nantes s'enfonce à Fribourg 06/10/2022 À 20:54

Un choc Bayern - Fribourg qui s'annonce passionnant

Le choc de la prochaine journée entre le Bayern et Fribourg, dimanche prochain à Munich, s'annonce passionnant. Dimanche à Berlin, le milieu de terrain ghanéen Daniel-Kofi Kyereh a ouvert la marque pour Fribourg à la 22e minute, mais le Hertha a égalisé douze minutes plus tard sur un penalty sifflé pour une main de Christian Gunter dans la surface et transformé par l'attaquant belge Dodi Lukebakio.

Suat Serdar a donné l'avantage aux Berlinois (61e) puis Kevin Schade a permis à Fribourg d'arracher le point du match nul (2-2, 78e) qui le place seul provisoirement en tête de la Bundesliga. Un peu plus tôt, le Borussia Mönchengladbach s'était relancé en disposant du FC Cologne (5-2), se hissant provisoirement à la 6e place.

Bundesliga Nkunku et Modeste s'illustrent, l'Union cartonne 27/08/2022 À 15:27