Nouveau coup d'arrêt pour l'Union Berlin. Le club surprise du début de saison en Allemagne a chuté lourdement sur la pelouse du Bayer Leverkusen, ce dimanche, laissant ainsi les commandes du championnat au Bayern Munich à l'issue de la 13e journée. Grâce à sa victoire conquise difficilement samedi dans le stade olympique de Berlin contre le Hertha (3-2), le club bavarois occupe, avec 28 points, la première place du championnat d'Allemagne, ce qui ne lui était plus arrivé depuis plus de deux mois, au soir de la 4e journée fin août.

L'Union Berlin compte deux points de moins que les décuples champions d'Allemagne en titre, et voit sa place de dauphin des joueurs de Julian Nagelsmann menacée par Fribourg (4e, 24 points), qui peut s'installer à la deuxième place en cas de victoire à domicile contre Cologne (12e, 17 pts) dimanche (17h30), en clôture de la 13e journée.

Fatigués par l'enchaînement des matches depuis début octobre avec deux matches par semaine, l'Union Berlin n'a rien pu faire face au Bayer Leverkusen, sombrant en l'espace de trente minutes en seconde période et encaisse sa plus lourde défaite en Bundesliga - le club avait déjà encaissé un 5-0, contre le Borussia Dortmund le 1er février 2020.

Doublé pour Diaby

Après une première période terne, le Werkself, le "Onze de l'usine", surnom donné au club fondé en 1904 par le chimiste Bayer, a ouvert le score sur corner par Robert Andrich, ancien de la maison berlinoise et qui n'a pas célébré son but (46e). Dix minutes plus tard, sur une passe en retrait hasardeuse à une trentaine de mètres de son but, Lennart Grill a mal contrôlé la balle, Jeremie Frimpong a récupéré et servi Moussa Diaby, qui a résisté et doublé la mise d'un poteau rentrant (56e).

L'international français y est allé de son doublé, sur une nouvelle contre-attaque à la 58e minute. Adam Hlozek a poursuivi la correction à la 68e minute, déviant d'une talonnade le tir de Nadiem Amiri. Et à l'entame du dernier quart d'heure, Mitchel Bakker a conclu le festival (5-0, 76e). Cette victoire permet aux hommes de Xabi Alonso de sortir de la zone rouge, remontant à la 14e place de la Bundesliga avec 12 points.

Troisième de son groupe de Ligue des champions et qualifié pour les barrages de la Ligue Europa (C3) en milieu de semaine, le Bayer Leverkusen compte un point de plus que Stuttgart à l'inconfortable 16e place de barragiste, alors qu'un premier trou est fait sur Bochum (17e, 7 pts) et Schalke (18e, 6 pts), les deux relégables.

