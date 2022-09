L'Union Berlin s'est imposée dimanche à Cologne lors de la 6e journée de Bundesliga et a pris provisoirement la tête du classement au Bayern Munich, en attendant le résultat de Fribourg en soirée. L'invaincue Union Berlin et sa défense de fer (4 buts encaissés, meilleur total) compte 14 points grâce à cette victoire et dépasse le Bayern Munich (12), freiné samedi dans son stade par Stuttgart (2-2).

Sheraldo Becker a confirmé son début de saison canon, lui le co-meilleur réalisateur du Championnat avec cinq buts. D'un centre fort devant la cage de Cologne, le Surinamais a pousssé à la faute Timo Hübers, auteur d'une déviation malheureuse dans ses propres filets (4e). L'Union a ensuite géré son match sans réussir à creuser l'avantage, à l'image du penalty manqué par Theoson Siebatcheu (10e) puis d'un but de Becker finalement refusé pour une position de hors-jeu (14e).

Le club de la capitale reste sous la menace de Fribourg, qui accueille le 8e Mönchengladbach en début de soirée et peut repasser premier en cas de succès. Ce serait sa quatrième victoire de suite en Championnat, la cinquième toutes compétitions confondues.

