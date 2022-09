Bundesliga

C'est le tube français de cette fin d'été en Allemagne. On pensait qu'il avait fait le tour à 'Gladbach, que l'appel du large était plus qu'une nécessité. Au fond du seau ou presque la saison dernière, à l'image de sa formation, Marcus Thuram est finalement resté dans la Ruhr. A la surprise générale, il faut le dire. Pourtant, cette prolongation au Borussia Park sonne comme l'une des belles promesses de la rentrée outre-Rhin.

Déjà auteur de six buts toutes compétitions confondues depuis mi-août, l'aîné de la fratrie Thuram revit. Revenu avec d'autres intentions à la reprise, l'international français pose déjà les jalons d'une saison placée sous le signe de la rédemption. Et sa dernière sortie lors du très bon nul des siens le week-end dernier à l'Allianz Arena face au rouleau compresseur bavarois le week-end dernier est un indice, un de plus, du retour aux affaires de l'attaquant.

L'été pour se remettre à l'endroit

Annoncé sur le départ depuis plusieurs mois déjà, si ce n'est plus, en fin de contrat en juin 2023, Marcus Thuram était plus que jamais proche de la sortie à la fin du printemps dernier. Convoité par quelques écuries européennes comme Manchester United, l'Inter Milan et surtout Nice où évolue son frère Khephren, l'attaquant de 25 ans a finalement privilégié le Borussia, faute d'offres "dignes de ce nom". Comme une envie de se racheter.

Plombé par les pépins physiques et une panne de confiance criante lors du dernier exercice, le Tricolore a travaillé en silence pour retrouver son meilleur niveau cet été. Un retour en forme que son nouvel entraîneur Daniel Farke n'a pas manqué de souligner dans des propos rapportés par BILD. "Marcus est un joueur qui a le potentiel pour faire de grandes choses. Il a fait une très bonne préparation, il a travaillé extrêmement dur sur lui-même cet été. Il a totalement mérité son bon début de saison."

Et avec l'ancien entraîneur de Norwich, qui ne le lâche pas d'une semelle, Marcus Thuram semble avoir trouvé le nouveau mentor idéal pour valoriser son retour au premier plan. Nommé début juin en lieu et place d'un Adi Hütter décevant, le technicien allemand a visiblement trouvé les mots justes et dressé le cadre idoine pour relancer son poulain.

Le retour de Marcus le conquérant

Car l'ancien Sochalien a retrouvé tout ce qui avait fait le sel de ses prestations remarquées lors de ses deux premiers exercices avec les Borussen. Ses quelques sorties en 2022-2023 en sont la plus belle illustration.

Décisif à quatre reprises en autant de sorties en Bundesliga avec trois buts et une passe décisive - autant que lors de la saison écoulée -, Marcus Thuram retrouve le costume d'homme providentiel des Fohlen (ndlr, les Poulains, le surnom du club allemand). Une "tunique" qu'il a trop longtemps délaissée ces derniers mois.

Plus que les statistiques, ce sont surtout l'activité et l'impact physique de l'attaquant, notamment dans le jeu aérien, qui caractérisent le mieux ce changement de paradigme. "C'est un joueur pour faire la différence et nous sommes heureux de l'avoir avec nous. Mais c'est aussi son boulot de livrer ces prestations, semaine après semaine…", complète Daniel Farke, toujours prudent avec son international.

Marcus Thuram et Daniel Farke lors d'un match de présaison en juillet 2022. Crédit: Getty Images

Le train bleu (de nouveau) dans un coin de la tête ?

S'il est encore trop tôt pour tirer des enseignements après quatre journées, à raison, le natif de Parme s'est en tout cas remis à l'endroit et se (re)montre presque "indispensable" pour une attaque en quête de garanties. Même si le réveil de Thuram fait les affaires de son entraîneur, ce dernier compte bien pousser son jeune joueur à se surpasser. "Je suis loin de tomber dans l'euphorie totale après un bon match ou deux. Il y a encore de la place pour améliorer son jeu. Il y a toujours des choses qui peuvent être améliorées. Nous y travaillons."

Et cette renaissance devrait être scrutée par Didier Deschamps et consorts. Retenu dans les 26 pour l'Euro 2020, le fils de Lilian Thuram a toujours été très apprécié du sélectionneur national. Même s'il part de (très) loin pour accrocher le wagon bleu pour la Coupe du monde en novembre, l'attaquant de 25 ans compte bien jouer crânement sa chance pour arracher un strapontin quasi inespéré il y a encore quelques semaines.

Alors que les sirènes d'un départ chantaient pourtant depuis plusieurs mois, l'ancien Guingampais n'a finalement pas trouvé son bonheur pour un nouveau challenge. Un mal pour un bien au vu de ce début de saison très abouti. De quoi attiser un peu plus les volontés du directeur sportif Roland Vikus de le prolonger au-delà de 2023…

Face à Mayence ce dimanche (dimanche, 17h30), Thuram peut surfer sur ses solides prestations et confirmer ses belles dispositions de la fin de l'été. Avec une fin d'année 2022 relativement excitante, Thuram a une carte à jouer. Le chemin à parcourir est semé d'embûches, mais le Poulain a les cannes pour arriver à ses fins. Et ce serait une sacrée revanche.

Marcus Thuram tout sourire après le succès du Borussia Mönchengladbach face à Hoffenheim en août 2022. Crédit: Imago

