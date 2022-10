Bundesliga

L'Union Berlin s'est inclinée 2-1 dimanche sur la pelouse de Bochum, lanterne rouge au coup d'envoi, et n'a plus qu'un point d'avance sur le Bayern Munich en tête du Championnat d'Allemagne après la 11e journée. Les Munichois, vainqueurs des dix derniers titres, s'étaient imposés samedi à l'extérieur contre Hoffenheim (2-0), poursuivant leur remontée après avoir été moins souverains que d'habitude en début de saison (4 nuls et 1 défaite lors des 10 premiers matches).

Bochum s'est imposé grâce à des buts de Philipp Hofmann (43) et de Gerrit Holtmann (71), les Berlinois ne réduisant l'écart que dans le temps additionnel par Milos Pantovic (90+3). L'Union Berlin avait l'allure d'un leader solide, vaincu une seule fois depuis le début de saison, mais s'est laissé surprendre par une équipe de Bochum offensive dès l'entame.

Héros contre Dortmund, Haberer sort sur blessure

Les hommes de Thomas Letsch ont tout de suite monopolisé le ballon, sans réussir dans un premier temps à franchir la défense de fer des Berlinois (5e, 8e, 13e). Bochum s'est procuré la première occasion dangereuse du match, sur coup franc (26e) mais la frappe de la tête de Philipp Hofmann a été repoussée par le gardien berlinois Frederik Ronnow. La deuxième tentative d'Hofmann a été la bonne. Servi par Philipp Forster sur corner, il a permis à son équipe de mener juste avant la mi-temps (43e).

Malgré une dangereuse frappe de Jordan Siebatcheu stoppée par le gardien (36e), les leaders du championnat ont souffert dans l'ensemble en première mi-temps et ont été pénalisé par la sortie à cause d'une blessure de Janik Haberer, auteur d'un doublé lors de la belle victoire face à Dortmund (2-0) dimanche dernier.

Le Bayern revient à un point

Le cauchemar a continué pour les "Metallos" berlinois en deuxième période où Bochum n'a pas faibli, une frappe de Jordi Osei-Tutu s'écrasant sur la transversale (62e). Gerrit Holtmann, à peine entré en jeu (65e), a creusé définitivement l'écart à la 71e minute. L'Union Berlin a manqué l'occasion de revenir dans le match sur un penalty obtenu à la 78e mais repoussé par le gardien Manuel Riemann. Bochum quitte provisoirement la dernière place en attendant l'issue du match entre Hertha Berlin et Schalke prévu dimanche en fin d'après-midi.

