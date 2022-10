Bundesliga

Passée par toutes les émotions dans son "Alte Försterei" ("vieille maison forestière") dimanche, l'Union Berlin a arraché la victoire dans le temps additionnel contre le Borussia Mönchengladbach (2-1) pour garder les commandes du championnat devant le Bayern Munich. Après un revers sur la pelouse du mal classé Bochum la semaine dernière (2-1), les Berlinois se dirigeaient vers un deuxième revers de rang, menés dès la demi-heure de jeu, mais ont trouvé les ressources nécessaires pour renverser la rencontre au bout du suspense.

Avec 26 points au compteur, ils conservent la première place avec une unité d'avance sur le Bayern Munich (25), qui avait provisoirement pris les commandes samedi après-midi après une démonstration contre Mayence (6-2). Fribourg (21 points) se déplace sur la pelouse de la lanterne rouge Schalke (6 pts) un peu plus tard dimanche (17h30), et peut reprendre sa place sur le podium, prise provisoirement par le Borussia Dortmund (22 pts), samedi grâce à sa victoire à Francfort (2-1).

Dimanche, les joueurs d'Urs Fischer ont connu les montagnes russes émotionnelles. Ils ont d'abord vu un premier but refusé après l'intervention de l'assistance vidéo à la 28e minute de jeu, pour une main de Sheraldo Becker déviant une frappe de Rani Khedira.

Deux buts refusés par le VAR

Cinq minutes plus tard, la défense berlinoise a mal négocié un corner et Nico Elvedi, seul à six mètres du but a ouvert le score pour le Borussia Mönchengladbach. Dominatrice stérile par la suite, l'Union Berlin a dû attendre les dix dernières minutes de jeu pour revenir au score par Kevin Behrens, buteur de la tête sur une sortie hasardeuse du gardien de Gladbach, Tobias Sippel (1-1, 79e).

Une nouvelle intervention de la VAR à la 87e minute, pour signaler de peu une position de hors-jeu de Christopher Trimmel, a douché les espoirs de victoire des supporters berlinois, qui ont finalement pu exulter à la 97e minute, grâce à Danilho Doekhi, encore une fois de la tête. "En seconde période, on a vraiment dominé la rencontre. On marque aussi deux buts de plus, un de peu en position de hors-jeu, a glissé l'entraîneur de l'Union Berlin Urs Fischer au micro de DAZN à la fin de la rencontre. On n'a jamais baissé les bras, on y a toujours cru."

L'Union Berlin se déplace jeudi en Belgique contre l'Union Saint-Gilloise, pour tenter de prendre la deuxième place de son groupe en Ligue Europa (C3) et se qualifier pour un barrage d'accession aux 8es de finale.

