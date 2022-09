Union Berlin s'est imposé dimanche après-midi à domicile contre Wolfsburg 2 à 0 grâce à son duo Jordan Siebatcheu et Sheraldo Becker, et continue son début de saison de rêve en tête de la Bundesliga, avec un cinquième succès en sept journées. L'équipe d'Urs Fischer est la dernière invaincue dans le championnat d'Allemagne (cinq victoires et deux matches nuls) après la défaite samedi après-midi du Bayern Munich à Augsbourg (1-0).

La VAR valide un but litigieux

Avec 17 points, Union Berlin devance le Borussia Dortmund de deux points (15), et le Bayern Munich, 4e, de cinq points (12). Fribourg (13 points) se déplace à Hoffenheim en clôture de la 7e journée dimanche (19h30) et peut remonter à la deuxième place derrière les Berlinois. Dans une rencontre maîtrisée, Berlin a trouvé la faille en seconde période grâce à son duo offensif Siebatcheu/Becker.

Union Berlin gegen VfL Wolfsburg Crédit: Getty Images

Becker a d'abord délivré un centre millimétré pour la tête de Siebatcheu qui a trompé Koen Casteels, le portier de Wolfsburg, pour ouvrir le score. Puis Becker a inscrit son sixième but de la saison, meilleur buteur de Bundesliga, validé par la VAR alors que son contrôle de la poitrine était limite au niveau de l'épaule.

