Le Bayern Leverkusen a décidé de miser sur Xabi Alonso pour remplacer Gerardo Seoane. Dans un communiqué officiel, le club allemand a officialisé ce mercredi la nomination de l'ancien milieu de terrain espagnol au poste d'entraîneur. Passé notamment par Liverpool, le Real Madrid ou encore le Bayern Munich, l'ex-international espagnol a signé un contrat jusqu'en 2024.

Après huit journées, le Bayer est avant-dernier avec 5 points et une seule victoire pour cinq défaites. "Je connais ce club depuis mon passage en Allemagne, a réagi Xabi Alonso dans le communiqué publié sur le site du club allemand. Le Bayern a toujours eu de grands joueurs et je vois beaucoup de qualité dans l'effectif actuel. Je suis impatient de débuter mon travail."

"J'ai vite compris dans mes discussions avec le club que, malgré la situation actuelle difficile, il continue d'avoir des objectifs ambitieux. Cette tâche me tente beaucoup et je suis sûr que nous parviendrons" à réaliser ces objectifs, a-t-il ajouté.

Un stratège intelligent

"Avec Xabi Alonso, nous avons pris sous contrat un entraîneur qui fut pendant de nombreuses années un professionnel de classe mondiale, un stratège intelligent et couronné de succès dans trois des plus difficiles ligues en Europe", a déclaré le directeur sportif du club, Simon Rolfes.

Alonso renoue le lien avec la Bundesliga où il avait terminé sa carrière de joueur, à l'été 2017, en bouclant son dernier contrat avec le Bayern après trois saisons passées à Munich conclues par trois titres de champion. Le directeur sportif a aussi remercié Gerardo Seoane pour avoir fait "du bon travail pendant près d'un an et demi". Mais "hélas, nous avons dévié du chemin du succès" et le club entend y remédier en changeant d'entraîneur, a-t-il dit.

