Une entrée réussie. Pour son premier match sur le banc du Bayer Leverkusen , l'Espagnol Xabi Alonso a débuté par un net succès 4 à 0 contre Schalke 04, samedi à domicile dans la BayArena, pour la 9e journée du championnat d'Allemagne.

Grâce à sa deuxième victoire de la saison, le "Werkself" (le "onze de l'usine", surnom du club fondé en 1904 par le chimiste Bayer) sort de la zone rouge, avec 8 points au compteur (deux succès, deux matches nuls et cinq revers) à la 14e place, avant les matches de Stuttgart (17e, 5 points) et du Hertha Berlin (15e, 7 pts) contre les deux leaders de Bundesliga, respectivement Union Berlin et Fribourg, 17 points chacun.

Ad

Bundesliga Musiala, Bellingham, les deux "potes" qui secouent plus que jamais l’Allemagne IL Y A 19 HEURES

Titularisé sur le côté gauche de l'attaque comme c'était le cas avec Gerardo Seoane, prédécesseur de Xabi Alonso et remercié mercredi de son poste d'entraîneur, Moussa Diaby a ouvert le score d'une superbe frappe du gauche à l'entrée de la surface de réparation à la 38e minute.

Trois minutes plus tard, l'international français, idéalement servi, par Callum Hudson-Odoi qui s'est joué de deux joueurs de Schalke, a délivré une passe décisive à Jérémie Frimpong pour rejoindre les vestiaires avec deux buts d'avance (2-0, 41e).

Six minutes après la pause, Frimpong a inscrit son doublé (3-0, 51e), avant que Paulinho ne parachève une première de gala pour Xabi Alonso avant la fin du match (4-0, 90e+2). Le Bayer Leverkusen recevra Porto mercredi puis se déplacera à Francfort dans sept jours.

Bundesliga Bonne nouvelle pour les Bleus : Coman revient "en forme" selon Nagelsmann HIER À 11:09