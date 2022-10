Cette semaine, Bild annonçait que le Bayern Munich avait un œil sur Marcus Thuram. Alors qu'Uli Hoeness a estimé que le Bayern manquait d'un "numéro neuf" depuis le départ de Robert Lewandowski au FC Barcelone, le fils de Lilian serait sur les tablettes du géant bavarois d'après le quotidien allemand, en général bien informé sur le Bayern. Et ça ne surprend pas grand monde de l'autre côté du Rhin au vu de son début de saison. Car l'international français (4 sélections) ne cesse de s'illustrer.

Samedi, l'ancien attaquant de Guingamp et de Sochaux a encore mis de l'eau à son moulin. Avec deux nouveaux buts, il a permis au Borussia Mönchengladbach de prendre deux points sur la pelouse de Wolfsburg (2-2). Ce doublé s'inscrit dans la lignée de ses dernières sorties. Buteur lors de ses trois derniers matches en championnat, il compte déjà 7 buts en 10 journées de Bundesliga. Et il ne faut pas oublier à ce total ronflant ses deux passes décisives ou encore ses trois réalisations en Coupe d'Allemagne lors de la démonstration contre Oberachern (1-9).

Si vous lui laissez de l'espace…

Son exercice 2021-2022 décousu (3 buts en 21 matches de Bundesliga) marqué par des pépins physiques et une confiance en berne, semble aujourd'hui bien loin. A 25 ans et alors qu'il évolue cette saison uniquement en pointe depuis le départ à Monaco de Breel Embolo, l'aîné de la fratrie Thuram a repris sa marche en avant de manière fracassante. Et ça ne passe évidemment pas inaperçu. "C'est un attaquant de classe mondiale, a salué ce samedi sur Sky Marcel Schäfer, le directeur sportif de Wolfsburg. Si vous lui laissez de l'espace, il est difficile à arrêter". "C'est un joueur exceptionnel. De classe internationale", abonde son entraîneur Daniel Farke, repris par Bild.

Revenu ressourcé de son été, Marcus Thuram s'est remis sur le bon chemin. Affûté, en pleine confiance et clinique, le natif de Parme montre son meilleur visage pour s'imposer comme le fer de lance de l'attaque des Fohlen. Et s'il a forcément la Coupe du monde dans un coin de la tête, même si sa dernière sélection remonte au huitième de finale de l'Euro 2020 (France-Suisse), il sait que Didier Deschamps a toujours apprécié son profil. Son début de saison tonitruant pourrait lui permettre de revenir au dernier moment dans les petits papiers de son sélectionneur. Bien sûr, il part de loin à l'heure actuelle, alors qu'il a manqué les derniers rassemblements. Mais cette saison bouleversée par le Mondial a appris à se montrer prudent et à ne fermer aucune porte, alors qu'il reste quelques semaines avant l'annonce de la liste.

Si la Coupe du monde doit évidemment le faire saliver et peut encore faire monter sa cote, Thuram sait que ce début de saison canon lui servira aussi, et peut-être surtout, à d'autres buts. En fin de saison, l'ancien Sochalien sera en fin de contrat. Le 30 juin exactement. Et si les offres ne l'ont pas fait rêver l'été dernier, elles devraient être plus alléchantes cet hiver et l'été prochain. Entre son statut de joueur libre et ses performances, des grands noms vont s'activer sur son cas. C'est une certitude. Surtout s'il maintient ce rythme de croisière.

Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach) au duel avec Amadou Haidara (RB Leipzig). Crédit: Getty Images

