L'attaquant du Hertha Berlin, Jean-Paul Boetius, est atteint d'un cancer des testicules, a annoncé son club jeudi dans un communiqué, ce qui fait de lui le quatrième joueur de Bundesliga à être touché par cette maladie en 2022. Le cancer de Jean-Paul Boetius (28 ans), arrivé dans la capitale allemande en provenance de Mayence cet été, a été découvert lors d'un bilan urologique pratiqué mercredi.

"Nous resterons soudés ensemble, en tant que famille du Hertha, a déclaré le directeur du football de club, Fredi Bobic, dans un communiqué. Aussi amère que soit cette nouvelle, nous sommes pleins d'espoir et de confiance dans le fait que Jean-Paul se rétablira et reviendra parmi nous le plus tôt possible." Le traitement de Jean-Paul Boetius comprendra notamment une intervention chirurgicale.

Ad

Bundesliga Ombre de Tuchel et Mané impuissant : Nagelsmann, les premiers doutes 19/09/2022 À 13:11

Son coéquipier Marco Richter, Timo Baumgartl (Union Berlin) et Sebastian Haller (Borussia Dortmund) ont été également été atteint par un cancer des testicules en 2022. Après avoir vaincu la maladie, Marco Richter et Timo Baumgartl ont fait un retour réussi sur les terrains, tandis que l'international ivoirien, diagnostiqué en juillet, suit actuellement une chimiothérapie.

Interrogé par l'agence de presse allemande SID, Klaus-Peter Dieckmann, le directeur du centre des tumeurs testiculaires de la clinique Asklepios de Hambourg, a expliqué qu'il n'y avait pas de lien entre le sport et le cancer. Selon lui les hommes en âge de faire du sport professionnel sont statistiquement exposés à cette maladie. "Lorsque les hommes ont un cancer à cet âge - entre 20 et 40 ans - il s'agit presque toujours d'un cancer du testicule, a-t-il ainsi déclaré. Il n'est donc pas surprenant que les joueurs de Bundesliga soient touchés".

Les joueurs de Bundesliga ne font pas l'objet d'un dépistage régulier du cancer du testicule, car il n'est pas obligatoire, mais certains clubs, comme l'Union Berlin, ont commencé à faire des tests de dépistage de la maladie chez leurs joueurs.

Bundesliga Toujours invaincu, Union Berlin garde la tête 18/09/2022 À 16:22