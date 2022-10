Une histoire d’ancien et de futur joueur de Chelsea ? Timo Werner et Christopher Nkunku ont chacun inscrit deux buts lors du succès de Leipzig, à domicile face à Bochum ce samedi. Une large victoire (4-0) contre la lanterne rouge qui permet aux joueurs du RBL d’intégrer la première moitié de tableau, à la 9e place. L’Union Berlin garde les commandes mais voit Fribourg revenir à hauteur, avec 17 points après 8 journées.

Les Berlinois ont perdu à Francfort (2-0), à l’issue d’une rencontre paradoxale pour Randal Kolo Muani, passeur décisif pour Mario Götze en première période et exclu pour un deuxième carton jaune lors du second acte. Sur un dribble un peu trop long, il est venu toucher la cheville d'Andras Schäfer et a laissé son équipe à dix, après avoir été insaisissable pour les défenseurs adverses pendant 67 minutes.

Le Borussia opposé au Bayern samedi prochain

Les joueurs de l’Union concèdent à cette occasion leur première défaite de la saison en championnat. C’est un succès 2-1 face à Mayence qui permet aux Fribourgeois de les regarder droit dans les yeux, seulement devancés à la différence de buts (+9 contre +6).

Dortmund a manqué l’opportunité de mettre tout le monde d’accord. Quatrième avec 15 points (le même total que le Bayern Munich, 3e, victorieux vendredi), le Borussia a perdu 3-2 à Cologne. Devant à la pause, les coéquipiers de Jude Bellingham - capitaine en l'absence de Marco Reus et passeur décisif pour Julian Brandt - ont encaissé trois buts en vingt minutes, autour de l’heure de jeu.

Samedi prochain, le Klassiker permettra aux Bavarois et aux Jaune et Noir de se départager, à Dortmund. Avant cela, le Bayern va recevoir Plzen, mardi en C1. Le Borussia ira à Séville, mercredi. Mais Fribourg et Berlin gardent donc un coup d'avance.

Avec AFP.

