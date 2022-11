Football

Mercato - Bundesliga - Dortmund - Pourquoi Bellingham peut être le joueur le plus cher de l'été

TRANSFERTS - Il est jeune, talentueux et anglais. Brillant avec le Borussia Dortmund, Jude Bellingham intéresse les plus grands clubs européens, de Paris au Real Madrid en passant par Liverpool et Manchester United. A tel point qu'il pourrait faire l'objet du plus gros transfert de l'été. Mercredi Mercato est à retrouver en intégralité en podcast. (Réal. : H. Hiault et Q. Guichard).

00:04:16, il y a une heure