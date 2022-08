Football

Mercato - Découvrez Benjamin Sesko, la nouvelle attraction européenne souvent comparée à Erling Haaland

EUROSCOUT - Attaquant au RB Salzbourg, grand, rapide, la comparaison avec Erling Haaland a été rapidement faite pour Benjamin Sesko. Et le Slovène de 19 ans continue de pousser la comparaison. Convoité par toute l'Europe, il vient de rejoindre l'Allemagne et Leipzig. Prêté en Autriche, le buteur aura tous les regards braqués sur lui cette saison, mais quel joueur est-il ?

00:02:52, il y a 12 minutes