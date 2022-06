C'est déjà la fin de ce qui constituait, jusqu'ici, la rumeur la plus improbable du mercato estival . Cristiano Ronaldo et le Bayern Munich n'avaient pas grand-chose pour s'entendre. Et ils ne s'entendront pas. D'après Christian Falk, journaliste detoujours très bien informé au sujet du club munichois, les informations évoquant un possible intérêt du champion d'Allemagne pour CR7 sont infondées.