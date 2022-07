On savait depuis quelques semaines que Sébastien Haller plaisait à Dortmund, qui voyait d'un bon oeil la venue de l'international ivoirien dans la Ruhr. C'est désormais chose faite : Haller s'est engagé avec le Borussia pour les quatre prochaines saisons. Troisième meilleur buteur de la dernière Ligue des champions (11 buts), Haller aurait été recruté pour 35 millions d'euros.

La saison prochaine, c'est lui qui mènera l'attaque des Jaune et Noir, en lieu et place d'Erling Haaland, parti à Manchester City. Ses premiers mots, publiés sur le site officiel du club, l'ancien buteur de West Ham les a réservés... au Signal Iduna Park et aux supporters du Borussia. "C'est un stade génial, mais le stade le plus génial n'est rien sans ses fans. Je suis impatient de faire partie de la famille du BVB et de pouvoir ressentir le soutien de plus de 80 000 spectateurs. Ensemble, nous réaliserons, je l'espère, de grandes choses dans les années à venir et nous pourrons alors aussi faire la fête ensemble".

