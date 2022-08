Un Borussia peut en cacher un autre. Après Dortmund la semaine dernière, c'est au tour de Mönchengladbach de s'installer provisoirement en tête de la Bundesliga, grâce à une réalisation d'Alassane Pléa, seul buteur face au Hertha Berlin (1-0), vendredi soir.

Grâce à ce succès, Mönchengladbach prend la première place du championnat d'Allemagne avec sept points, en attendant la réception du Werder Brême à Dortmund samedi (15h30), puis le déplacement de Munich à Bochum dimanche (17h30), le Bayern et le Borussia Dortmund étant les deux seules équipes avec deux victoires au compteur à l'issue de la 2e journée.

Le seul but de la soirée a été inscrit sur penalty par l'ancien Lyonnais peu après la demi-heure de jeu, sifflé très logiquement sur une main de Maximilian Mittelstädt. Alassane Pléa, qui a prolongé du côté du Borussia jusqu'en 2025, n'a pas tremblé pour son premier but de la saison. Mönchengladbach aurait pu se mettre à l'abri sur un second penalty accordé après assistance vidéo pour une main de Filip Uremovic à la 69e minute, mais Jonas Hofmann a vu sa tentative repoussée par le gardien du Hertha Oliver Christensen.

