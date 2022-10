Peter Gulacsi s'est rompu le ligament croisé antérieur du genou droit mercredi soir en Ligue des champions contre le Celtic Glasgow (3-1). Le gardien et capitaine du RB Leipzig sera absent plusieurs mois.

Ad

"D'autres examens" seront réalisés "dans les prochains jours", a précisé le club allemand, à la lutte pour une place en huitièmes de finale de la Ligue des champions, troisième de son groupe avec trois points, un de moins que les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk et six de moins que le Real Madrid.

Bundesliga Xabi Alonso nommé entraîneur du Bayer Leverkusen IL Y A 18 HEURES

"Je suis sûr que tu vas réussir à surmonter la situation et que tu reviendras plus fort. Reviens vite en bonne santé, capitaine! On est tous derrière toi", a tweeté Dani Olmo. Entré en jeu à la place de Gulacsi, Janis Blaswich sera titulaire dans les buts de Leipzig dans les prochains mois, à commencer par le déplacement à Mayence samedi (15h30) en championnat.

Bundesliga Positifs au Covid, Kimmich et Müller (Bayern Munich) pourraient manquer le choc contre Dortmund 01/10/2022 À 16:17