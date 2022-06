L'annonce a le mérite de faire l'effet d'une belle surprise. Au sortir d'une saison XXL avec près de 35 buts et 19 passes décisives en 50 matches toutes compétitions confondues, Christopher Nkunku suscitait de très nombreuses convoitises ces dernières semaines. Mais le joueur formé au Paris Saint-Germain a pris tout le monde de court. Ce jeudi, le RB Leipzig a officialisé la prolongation de son attaquant jusqu'en juin 2026. La presse allemande évoque également une nouvelle clause libératoire fixée à 60 millions d'euros.

Alors que ses deux premières saisons au RBL étaient déjà prometteuses, le natif de Lagny-sur-Marne a complètement explosé cette saison. Dans un rôle hybride de second attaquant voire d'attaquant, le joueur de 24 ans, arrivé en 2019 en Allemagne, s'est d'ailleurs ouvert les portes de l'équipe de France où il a d'ailleurs été l'un des rares à "surnager" lors du dernier rassemblement, il y a quelques jours.

Une question de confiance

Convoité par les plus grands clubs européens, Chelsea, Manchester United, Liverpool et même son club formateur, le PSG, Nkunku a privilégié la stabilité et la continuité et ce, à quelques mois de la Coupe du monde au Qatar. "Je suis heureux de continuer à porter le maillot du RB Leipzig. (...) J'ai été vraiment impressionné par la façon dont le club s'est occupé de moi. Je veux remercier tous les responsables de la confiance et plus particulièrement à Oliver Mintzlaff, avec qui j'ai toujours été en contact permanent. Le RB Leipzig s'est fait un nom au niveau international ces dernières années et a confirmé à plusieurs reprises que nous pouvons jouer pour des titres."

Des titres, Nkunku espère encore en gagner avec le RB. "Après le succès en Coupe d'Allemagne, tout était clair : mon aventure ne s'arrête pas là et nous en voulons plus !" Alors que le Bayern Munich et le Borussia Dortmund ont déjà envoyé de sacrés messages avec leurs recrues, le RB Leipzig prouve qu'il faudra aussi compter sur lui. Avec Nkunku, les Rotenbullen ont quelques raisons d'y croire.

