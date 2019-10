Les buteurs

Il domine : Robert Lewandowski

Personne n'arrête Lewandowski. Si l'on excepte la Supercoupe d'Allemagne, il a marqué à tous les matches qu'il a disputés depuis le début de la saison avec le Bayern Munich. Un total de quinze réalisations en onze rencontres qui lui permet de prendre la première place du classement des buteurs de l'année civile, dominé jusqu'ici par Lionel Messi. Avec 35 réalisations, le Polonais devance l'Argentin d'une longueur. À la troisième place, Raheem Sterling complète le trio des joueurs qui ont passé la barre des 30 buts inscrits toutes compétitions confondues, en club et en sélection, en 2019.

Il monte en puissance : Duvan Zapata

Discrètement, Zapata s'impose comme l'un des tous meilleurs buteurs en Europe cette année. Le Colombien confirme sa remarquable saison passée. Sur le mois écoulé, il a signé cinq réalisations en sept rencontres pour porter son total à 27 buts en 2019. Seuls Robert Lewandowski, Lionel Messi, Raheem Sterling, Kylian Mbappé et Sergio Agüero font mieux depuis janvier. Que des références. À ce rythme, le buteur de l'Atalanta Bergame ne va pas tarder à en devenir une lui aussi tant il se montre à la fois efficace et régulier.

Duvan ZapataGetty Images

Il est en retard : Kylian Mbappé

Mbappé pointait encore en deuxième position de ce classement au pointage du mois dernier. Il peine à se remettre d'une blessure à une cuisse venue contrarier un début de saison prometteur. Pendant ce temps, la concurrence a pris le dessus. Le Français, auteur de 28 buts en 2019, pourrait même chuter encore s'il ne retrouve pas rapidement le chemin des filets. Il ne devance Sergi Agüero, revenu à sa hauteur, qu'à la moyenne de buts par match tandis que Duvan Zapata n'est plus qu'à une longueur de l'attaquant du Paris Saint-Germain.

Le classement des buteurs 2019*

Rang Joueur Buts Matches Ratio but/match 1 R.Lewandowski (POL/Bayern) 35 (+8) 40 0,88 2 L.Messi (ARG/Barcelone) 34 (+1) 43 0,79 3 R.Sterling (ANG/M.City) 30 (+3) 42 0,71 4 S.Mané (SEN/Liverpool) 29 (+4) 44 0,66 5 K.Mbappé (FRA/PSG) 28 (0) 34 0,82 6 S.Agüero (ARG/M.City) 28 (+2) 39 0,72 7 D.Zapata (COL/Atalanta) 27 (+5) 42 0,64 8 K.Benzema (FRA/Real) 25 (+4) 35 0,71 9 R.Jimenez (MEX/Wolves) 25 (0) 49 0,51 10 C.Ronaldo (POR/Juventus) 24 (+3) 32 0,75

Les passeurs

Il domine : Kevin de Bruyne

KDB a pris la tête du classement à Trent Alexander-Arnold le mois dernier et ne cesse depuis de conforter son avance. Avec quatre unités supplémentaires, le Belge a atteint le cap symbolique des vingt passes décisives depuis le début de l'année. Il a désormais quatre longueurs d'avance sur le latéral de Liverpool, talonné par Jadon Sancho et Memphis Depay. L'Anglais confirme ses qualités exceptionnelles de passeur tandis que le Lyonnais tire profit de son ratio assez exceptionnel en équipe des Pays-Bas, où il a délivré neuf passes décisives en six sélections cette année.

Il monte en puissance : Roberto Firmino

Roberto Firmino fait une entrée fracassante dans le Top 10. Comme De Bruyne, il a signé quatre passes décisives sur le mois écoulé, dont trois lors du match de Ligue des champions remporté face au Red Bull Salzburg. Il fait un bond jusqu'à la sixième position du classement avec ses 14 passes décisives sur l'ensemble de l'année civile. Le Brésilien revient à la hauteur de Thomas Müller et n'est plus qu'à une unité du podium.

Roberto Firmino of Liverpool during the Premier League match between Liverpool FC and Newcastle UnitedGetty Images

Il est en retard : David Silva

L'Espagnol était parti sur les chapeaux de roue cette saison mais il s'est essoufflé à l'arrivée de l'automne. David Silva n'est pas parvenu à délivrer la moindre passe décisive sur les six matches auxquels il a participé depuis le dernier pointage. Résultat, il chute à la 10e place du classement. Il lui faudra réagir pour conserver sa place dans le Top 10. Derrière, Kylian Mbappé, Pablo Sarabia et Raheem Sterling affichent également 12 passes décisives au compteur et menacent la place du stratège de Manchester City.

Le classement des passeurs 2019*

Rang Joueurs Passes décisives Matches Ratio p.d./match 1 K.de Bruyne (BEL/M.City) 20 (+4) 33 0,61 2 T.Alexander-Arnold (ANG/Liverpool) 16 (+1) 34 0,47 3 J.Sancho (ANG/Dortmund) 15 (+3) 35 0,43 4 M.Depay (P-B/Lyon) 15 (0) 38 0,39 5 T.Müller (ALL/Bayern) 14 (+2) 30 0,47 6 R.Firmino (BRE/Liverpool) 14 (+4) 42 0,33 7 B.Silva (POR/M.City) 13 (+1) 40 0,33 8 J.Kimmich (ALL/Bayern) 13 (+2) 40 0,33 9 J.Brandt (ALL/Dortmund) 12 (+2) 33 0,36 10 D.Silva (ESP/M.City) 12 (0) 34 0,35

Les buts + passes décisives

Il domine : Lionel Messi

Messi a perdu sa première place au classement des buteurs mais il est toujours en tête de celui qui combine les buts et les passes décisives. Cela ne s'est pas joué à grand-chose. Grâce à ce coup franc inscrit lors de la victoire du Barça sur le FC Séville (4-0) qui lui a permis d'ouvrir son compteur cette saison, l'Argentin est de nouveau seul leader après avoir été rejoint par Raheem Sterling. Il est désormais directement impliqué sur 43 buts cette année, soit un de plus que l'Anglais. Derrière, Robert Lewandowski et Kylian Mbappé suivent à trois unités de la Pulga.

Il monte en puissance : Raheem Sterling

Sterling est donc deuxième et ce n'est pas une mince performance. Déjà en considérant les statistiques remarquables de l'Anglais cette année (30 buts, 12 passes décisives). Aussi par rapport à la concurrence. L'ailier de Manchester City a non seulement délogé Kylian Mbappé de la deuxième place mais il a aussi résisté à la montée en puissance phénoménale de Robert Lewandowski, troisième de classement. Messi, Sterling, Mbappé et Lewandowski sont les seuls à être directement impliqués sur au moins un but par match toutes compétitions confondues.

Raheem SterlingGetty Images

Il est en retard : Antoine Griezmann

Ce n'est pas vraiment le début de parcours dont Antoine Griezmann pouvait rêver à Barcelone. Sur le mois écoulé, le Français a dû se contenter d'une passe décisive face à Valence et d'un but face à Villarreal. Un bilan assez maigre qui le laisse avec des statistiques en chute libre par rapport à l'an dernier. Griezmann est directement impliqué sur 27 buts en 2019 ce qui lui vaut une modeste 19e place au classement cumulé des buts et passes décisives. On parle d'un joueur qui était directement impliqué sur 49 buts en 2018. Seuls Lionel Messi et Luis Suarez faisaient mieux à l'époque.

Le classement des buts + passes décisives 2019*

Rang Joueur Buts + Passes décisives Matches Directement impliqué sur... 1 L.Messi (ARG/Barcelone) 34+9 = 43 (+2) 43 1 but/match 2 R.Sterling (ANG/M.City) 30+12 = 42 (+5) 42 1 but/match 3 R.Lewandowski (POL/Bayern) 35+6 = 41 (+8) 40 1,03 but/match 4 K.Mbappé (FRA/PSG) 28+12 = 40 (+1) 34 1,18 but/match 5 S.Agüero (ARG/M.City) 28+7 = 35 (+3) 39 0,9 but/match 6 D.Zapata (COL/Atalanta) 27+8 = 35 (+7) 42 0,83 but/match 7 R.Jimenez (MEX/Wolves) 25+8 = 33 (+2) 49 0,68 but/match 8 S.Mané (SEN/Liverpool) 29+3 = 32 (+4) 44 0,73 but/match 9 K.Benzema (FRA/Real) 25+6 = 31 (+3) 35 0,89 but/match 10 M.Depay (P-B/Lyon) 16+15 = 31 (+2) 38 0,82 but/match

* Les classements sont établis sur les cinq championnats principaux, toutes compétitions confondues, en club et en sélection. Entre parenthèses, la progression par rapport au mois précédent.