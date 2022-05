Football

"C'est Ouédec-Pedros-Loko du FC Nantes 95" : Le Top 3 des buts amateurs de la semaine

FOOT AMATEUR - Un but avec un ballon qui ne touche pas le sol digne du FC Nantes des années 90 avec son trio d'attaque magique Nicolas Ouédec, Reynald Pedros et Patrice Loko et des lucarnes nettoyées sans crier gare : voici le top 3 des plus beaux buts amateurs de la semaine vaut son pesant d'or, comme toutes les semaines.

00:00:54, il y a une heure