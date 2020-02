C'est comme si sa précocité était écrasée par le poids de l'habitude. Quand il s'agit d'aborder les jeunes buteurs les plus prometteurs, les noms de Kylian Mbappé, bien sûr, d'Erling Haaland, de Marcus Rashford ou encore de Tammy Abraham arrivent rapidement sur la table. On en oublierait presque que Timo Werner (23 ans), titulaire avec l'Allemagne au Mondial 2018, fait partie de cette génération-là.

Révélé en 2016 grâce à ses 21 buts inscrits lors de sa première saison avec Leipzig à seulement 19 ans, il a ensuite connu deux saisons un peu moins prolifiques, ne marquant "que" 13 et 16 buts en Bundesliga. Indirectement, ces deux années ont permis à Leipzig de conserver sa pépite, les grands clubs étant moins disposés à s'aligner sur les exigences du club de Red Bull. Mais cette saison, l'Allemand a repris sa marche en avant : il est devenu le plus jeune joueur de l'histoire à compter 200 matches de Bundesliga, et surtout le troisième plus jeune à atteindre la barre des 75 buts derrière Dieter et Gerd Müller.

Priorité de Klopp pour l'été prochain

On voit mal, en revanche, comment le RBL pourrait conserver l'international allemand à l'issue de la saison. Avec 20 buts inscrits en championnat après seulement 22 matches disputés, il est (déjà) à une petite longueur seulement de son meilleur total sur une saison. De quoi s'attirer les louanges de son coéquipier en sélection, Joshua Kimmich : "Je suis super content pour Timo. Il a marqué 18 buts rien qu'en première partie de saison. Il ne faut pas minimiser cela car marquer tous ces buts à Leipzig est une chose complètement différente que de le faire au Bayern, par exemple".

Timo Werner im Duell mit Kenny TeteGetty Images

Mais en attendant un éventuel départ, Timo Werner a une saison excitante à disputer avec Leipzig. Son équipe ne pointe qu'à une petite unité du Bayern en championnat, et il y a ce huitième de finale aller de la Ligue des champions, ce mercredi soir. Si le natif de Stuttgart connaît un petit passage à vide statistique depuis un mois, les Spurs doivent rester méfiants : la dernière fois qu'il n'a pas marqué pendant quatre matches, il a planté treize fois lors des neuf rencontres suivantes. Tottenham est prévenu.