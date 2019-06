On connaît le calendrier de Ligue 2 pour la saison prochaine. Lens se déplacera sur le terrain du promu Le Mans. De leur côté, les anciens pensionnaires de L1, Caen et Guingamp, seront respectivement opposés à Sochaux et Grenoble. La 38e et dernière journée est prévue le vendredi 15 mai 2020.

1re journée : vendredi 26 juillet

Niort - Troyes

Le Mans - Lens

Sochaux - Caen

Chambly - Valenciennes

Rodez - Auxerre

Guingamp - Grenoble

Ajaccio - Le Havre

Clermont - Châteauroux

Lorient - Paris FC

Nancy - Orléans