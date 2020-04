Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football – Ligue 1 : Un accord salarial pour éviter la casse aux clubs

Le syndicat des joueurs de Ligue 1 a confirmé mardi avoir trouvé une solution pour aider les clubs, en grande difficulté financière suite à l'arrêt des compétitions pour limiter la propagation du Covid-19. "L'idée, c'est que les joueurs diffèrent une partie de leurs salaires d'avril pour permettre aux clubs de s'en sortir" a déclaré Philippe Piat, président de l'UNFP à l'AFP. Les représentants des clubs et des joueurs ont validé cette recommandation, dans laquelle figure un système de barème progressif, en fonction du niveau de salaire des joueurs. La partie gelée des revenus sera ensuite reversée une fois que les diffuseurs BeIN Sports et Canal+ auront versé les droits TV aux clubs.

2. Formule 1 – Grand Prix du Canada : Septième report dans le calendrier, le GP de France prochain dans le viseur ?

Nous ne sommes pas prêts de voir de la Formule 1. Le Grand Prix du Canada, initialement prévu du 12 au 14 juin a été reporté. C'est la septième course déplacée dans le calendrier par le coronavirus, alors que les GP d'Australie et de Monaco ont d'ores et déjà été annulés. Le nouveau début (très) théorique de la saison est prévu dans l'Hexagone pour le Grand Prix de France du 26 au 28 juin.

3. Football – Premier League : Les Spurs ne respectent pas le confinement et font jaser

Voici le parfait exemple à ne pas suivre. Alors que des mesures de confinement ont été décidées par le gouvernement britannique, la polémique couve autour du club de Tottenham. Son entraîneur José Mourinho et plusieurs joueurs ont été vus dans un parc londonien en plein entraînement et sans respecter les consignes de sécurité face au Covid-19. Le technicien portugais a été vu avec le Français Tanguy Ndombélé alors que Davinson Sanchez et Ryan Sessegnon ont, eux, été aperçus en plein footing côte à côte. Serge Aurier a pour sa part gaffé sur Instagram en se montrant en compagnie d'une autre personne en pleine séance de course.

"Nous avons rappelé à tous nos joueurs de respecter le principe de distanciation sociale lorsqu'ils font de l'exercice en plein air", a déclaré mardi un représentant de Tottenham. "Nous continuerons de renforcer ce message", a-t-il ajouté.

Toujours confiné à son domicile près de Toulon, Mourad Boudjellal n'en suit pas moins l'actualité du rugby. Au contraire. Cette fois-ci Paul Goze et Canal + se font épingler. Mais pas seulement. La DNACG reçoit un cours d'économie...

Ce qu'il ne faut pas rater aujourd'hui

1. Football – Transferts : Qui dit mercredi, dit mercato

SI le football est en arrêt maladie, le marché des transferts ne s'arrête, lui, jamais. Nos deux journalistes Martin Mosnier et Cyril Morin décortiqueront pour vous les dernières rumeurs, tractations et autres bruits de couloir. Rendez-vous à 13h.

2. Football – Ligue 1 : La petite entreprise connaît bien la crise, mais comment en sortir ? Notre dossier

La planète football commence à repenser à l'après. Alors que le football français reste gentiment chez lui, ses caisses se vident à mesure que les rentrées d'argent restent désespérément gelées. Analyse de la solution proposée par le président de Lille, Gérard Lopez, de contracter un prêt afin de se créer un fonds de sécurité, et tour d'horizon de la Ligue 1 et de l'impact de cette situation sans précédent.

3. Football : Milan 2006 ou le grand trauma de l'OL, suite de notre série sur le Lyon des années 2000

C'était le grand club français, celui qui raflait alors tous les titres nationaux et qui regardait dans les yeux les grands d'Europe. Troisième épisode sur les années 2000 de l'OL, celles de tous les succès. Un seul manque peut-être à cette époque dorée, un parcours européen plus long encore. Cela aurait pu être en 2006 quand les Gones furent à deux doigts, ou plutôt deux minutes, de faire tomber le grand AC Milan.

4. Basketball – NBA : Il y a 20 ans, Shaquille O'Neal, plus rouleau-compresseur que jamais

Il fait partie des légendes du basket. Pourtant, Shaquille O'Neal n'a pas toujours été exemplaire dans son investissement dans sa carrière. Dilettante, pas toujours en grande forme physique, le Shaq a fait une bonne partie de sa carrière grâce à son ADN hors du commun plutôt qu'à sa rigueur sur les parquets. Mais en 1999/2000, le pivot des Lakers avait décidé d'être un peu plus sérieux. Résultat : une saison de domination outrageuse, sur laquelle nous revenons.