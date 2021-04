Ce ne sont pas des héros, mais presque. Depuis dimanche, Jamie Carragher et Gary Neville n'ont jamais eu une côte de popularité aussi élevée auprès des supporters anglais. Après avoir condamné avec virulence le projet de Super Ligue, les consultants de Sky Sports ont finalement vu leur voeu exaucé avec l'effondrement du projet porté par Florentino Pérez et consorts.

Et pour les fans britanniques, la parole d'or des deux anciens internationaux anglais mérite récompense. Depuis hier, de plus en plus de tweets et d'appels sont lancés pour que Nevillle et Carragher reçoivent les honneurs de l'Ordre de l'Empire britannique en étant gradés comme Chevaliers, le premier grade accessible aux civils au Royaume-Uni. "Ils ont plus que jamais aidé à l'unité des fans de football en Angleterre, repoussant les plus grandes rivalités et ce, pour le meilleur du jeu", lance d'ailleurs un twittos sur le réseau à l'oiseau bleu.

Jusqu'à voir les autorités du Royaume récompenser les deux anciens défenseurs ? Rien n'est moins sûr, loin de là. Mais les supporters britanniques ne sont pas prêts d'oublier leurs porte-voix de luxe.

