"Même dans mes rêves les plus fous, je n’aurais jamais rêvé d’avoir ma statue devant le stade de l’équipe que j’aime et que je soutiens." Ce 10 décembre 2011, l’ex-Gunner Thierry Henry ne peut retenir ses larmes en contemplant l’œuvre d’art en bronze à son effigie dressée devant l’Emirates Stadium. La statue fige le jeune Titi à genoux au moment de sa célébration, après une longue glissade, de son but légendaire du 16 novembre 2002 à Highbury. Un but fêté de façon originale lors du derby londonien contre Tottenham (3-0), au terme d’un raid en solitaire ravageur de 60 mètres ! L’Angleterre raffole de kneeslide celebrations, les célébrations de buts en glissade. Les fans de MU gardent toujours en mémoire la longue glissade extatique d’Ole Gunnar Solskjaer après son but victorieux contre le Bayern en finale de C1 1999 à la toute fin miraculeuse des arrêts de jeu (2-1) !

En devancier un peu précurseur de Thierry Henry, le Super Sub s’était même blessé à un genou, faute de maîtriser parfaitement l’exercice : "Une torsion ligamentaire m’avait éloigné des terrains deux à trois semaines et privé de deux matchs internationaux avec la Norvège… Mais cette célébration en valait vraiment la peine !" Après Solskajer et Henry, d’autres cadors ont carrément stylisé cette exultation en glissade au point de faire du foot un vrai sport de glisse : le fauve Ronaldo 7 toutes griffes dehors, l’archer Griezmann mimant Usain Bolt, la spéciale rallye de Van Persie qui finit en dérapage latéral, la spéciale Mbappé-bras-croisés ou bien la martiale Drogba en salut militaire. Sans surprise, les grands attaquants sont de bons glisseurs, sachant allier même sans ballon technique, vitesse, équilibre et contrôle de soi…

Ad

La statue de Thierry Henry devant l'Emirates Stadium d'Arsenal Crédit: Panoramic

Ligue 1 Aulas et l'OL pensent à Tolisso et feront "tous les efforts possibles" pour Lacazette IL Y A UNE HEURE

Bouquet final pour Lacazette, pauvre Valbuena...

Le bouquet final s’est produit lors d’une célébration collective impressionnante d’Arsenal réalisée sur la pelouse lustrée de l’Emirates en 2018 : une interminable glissade d’Alexandre Lacazette vers le poteau de corner imitée à sa suite par la meute des hors-bords Guendouzi, Kolasinac, Ramsey, Aubameyang et Xhaka ! Les variantes sur les fesses (Harry Kane, parfois) ou sur le dos sont moins esthétiques mais elles valent toujours mieux que les glissades ratées, dont l’une des plus célèbres demeure celle de ce pauvre Mathieu Valbuena finissant en culbuto et le nez dans le gazon du Vélodrome lors d’un OM-Nice de novembre 2012…

Ce pauvre Valbuena s’était-il tout bêtement laissé influencer par les glissades "vues à la télé" ? En effet, cinq mois plus tôt, à l’été 2012, Canal + avait fait la promo de son offre football avec un spot de joyeux glisseurs à genoux parcourant à toute vitesse la ville et la campagne. Le clip s’achevait avec les superbes glissades de Van Persie, Rooney et CR7… En tous cas, cette vidéo marrante s’était révélée visionnaire puisque le phénomène de kneeslide celebration s’est réellement généralisé par la suite sur toutes les pelouses de la planète. Même si, comme dans le foot d’avant, on fête encore ses buts dans la joie en levant les bras (ou le bras) au ciel, en courant, en sautant ou en se roulant par terre…

Terry et les joueurs de Chelsea célèbrent en glissant Crédit: Getty Images

La glisse au Loujniki

C’est curieusement en devenant à nouveau championne du monde de football en 2018 que l’équipe de France est devenue également la reine de la discipline, atteignant le summum de la glisse juste après sa victoire sur la Croatie au stade Loujniki de Moscou (4-2). Lors de la cérémonie de remise du trophée, sous la pluie battante, les Bleus s’étaient livrés, Adil Rami en tête, à un méga festival de glissades insensées. Le kif ultime, sur une pelouse détrempée, constellée de paillettes dorées avec la coupe brillante sous le bras ! Il faut dire que les Bleus s’étaient fait la main, ou plutôt les genoux, lors de l’Euro 2016, et particulièrement lors du pluvieux France-Islande au SdF (5-2) qui avait vu successivement Giroud, Payet et Griezmann fêter leur but en jolis dérapages gazonniers. En fin de match, la glissade sur le ventre de Grizou, grisé, avait même généré un buzz incroyable sur les réseaux sociaux avec le fameux #FaisGlisserTonGrizi, dont la photo avait été détournée en mille situations absurdes et marrantes.

Ce moment de bonheur absolu des Bleus à Moscou 2018 a sans doute contribué à inspirer encore plus les footballeurs du monde entier à exulter de la sorte au moment du but. Glisser sans fin : la déconne, le lâcher-prise total, l’abandon de soi communicatif ! Les joueurs s’offrent l’espace d’un instant le loisir de pouvoir s’adonner aux plaisirs régressifs qui renvoient aux joies primaires de l’enfance. On se lâche dans la glissade en prolongeant un élan libérateur. C’est gamin, comme sauter à pieds joints dans les flaques ou comme les hippies déconneurs qui glissaient dans la boue à Woodstock pour oublier les conventions sociales, le conformisme…

Libération psychocorporelle

Et comme les pelouses d’aujourd’hui sont des beaux billards lisses régulièrement arrosés, offrant ainsi une meilleure glisse, la tentation est grande de s’y laisser aller. Et on ne risque pas trop de s’abîmer les genoux, contrairement à avant où les pelouses étaient pourries, bosselées ou transformées en bourbiers là où l’herbe avait disparu. D’ailleurs, lors de la CAN 2022 disputée actuellement au Cameroun, les pelouses en piteux état n’ont incité aucun des nombreux buteurs à de joyeuses glissades…

Les joies de la glisse s’expriment quasi naturellement dans le football moderne propice aux élans symboliques, conscients ou inconscients. Quand on glisse, on "laisse une trace" derrière soi sur l’herbe. Comme on laisse symboliquement une trace dans les mémoires… Les footballeurs aiment aussi les belles voitures, les beaux bolides, et se laisser glisser après un but c’est aussi faire du dérapage bien contrôlé. Ce n’est pas tout à fait un hasard non plus si, en été, les footballeurs adorent faire du jet-ski. Tels les Bleus de France 98 qui avaient passé leur été inoubliable à fendre les flots de St-Trop !

Les Bleus célèbrent leur titre de champion du monde Crédit: Getty Images

Glisser après avoir marqué (des buts, l’histoire), aurait-il ainsi comblé un manque terrible en eux en leur faisant céder à un plaisir interdit ? Car les sports de glisse sont interdits aux footballeurs ! Pour causes de blessures potentielles ils n’ont pas le droit de faire du ski ou du patinage, comme il l’est stipulé noir sur blanc dans leur contrat. Sur le terrain, la glissade agit comme une vraie libération psychocorporelle : on court souvent beaucoup plus vite quand on marque un but, même quand on est crevé ! Et avec la longue glissade au bout, c’est du bonheur prolongé à 200 %.

Plaisir solitaire et égoïste

La glissade épouse aussi l’individualisme généralisé du sport actuel. C’est d’abord un plaisir solitaire, égoïste : on ne communie avec les autres qu’après s’être relevé. Et comme le narcissisme accentue les comportements individuels, on glisse souvent vers le poteau de corner, là où se trouvent les caméras TV, exprès pour faire le beau. Les caméras de coin en position basse diffusent les beaux cadrages des super cracks de la glisse et de leurs longues traînées d’herbe froissée tracées derrière eux ! Enfin la VAR et ses joies différées a sans doute, peut-être, aussi contribué à l’incitation à la glissade.

L’attente est parfois longue avant que la vidéo valide ou non un but et elle retarde la joie collective de sauter de joie et de courir tous ensemble. Alors quand certains joueurs marquent, ils n’attendent pas : ils s’en vont glisser tout de suite pour vivre l’instant présent, libérant tant de stress accumulé ! On se relève ensuite, prêt à entendre le verdict de la vidéo. C’est toujours moins ridicule que de courir comme un fou avec les potes vers le banc de touche, embrasser tout le monde et se faire faucher finalement par une annulation de but qui casse le moral... Au fait, dans ce foot actuel de stats et de récompenses en tout genre, à quand le trophée de la plus belle glissade ?

Ligue 1 Aulas charge ses Brésiliens : "J'ai été déçu" IL Y A 2 HEURES