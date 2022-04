Champion d'Allemagne samedi avec le Bayern, l'international français Kingsley Coman améliore année après année un record insolite du foot moderne : il a été champion national tous les ans depuis le début de sa carrière à l'âge de 16 ans. Ce titre avec le "Rekordmeister" est le onzième pour l'ancien parisien, son septième consécutif avec Munich.

Cet incroyable série est toutefois plus amusante statistiquement que significative sportivement. Le tout jeune Coman n'avait joué qu'un seul match de Ligue 1 avec le Paris SG lors de la saison 2012/2013 (il avait 16 ans), mais pour les statistiques officielles, son entrée en jeu suffit pour qu'il puisse revendiquer le titre de champion. En 2015/2016, il a même gagné deux championnats : la Serie A avec la Juve, où il n'avait là encore joué qu'un match au mois d'août, puis la Bundesliga avec le Bayern où il était arrivé à la fin du mercato.

Outre ses dix titres de champion national, Coman a rangé dans son armoire à trophées : la Ligue des champions 2020 (un but en finale), trois Coupes d'Allemagne et une d'Italie, une Coupe de la Ligue française, quatre Supercoupes d'Allemagne, une de France, une d'Italie et une de l'UEFA, ainsi qu'une Coupe du monde des clubs.

Blessé avant le Mondial 2018, il n'a en revanche pas été champion du monde avec la France.

