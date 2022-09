Une nouvelle scène de chaos dans un stade. Des centaines de supporters du Deportivo Cali ont envahi le terrain mercredi et ont brutalisé l'attaquant Teófilo Gutiérrez lors du match que son équipe a perdu 2-0 à Cortuluá, comptant pour la 13e journée du championnat de Colombie de football.

Vers la 81e minute, une foule est descendue des tribunes du stade de la ville de Tuluá (sud-ouest) et a envahi le terrain forçant la fin du match, selon les images de la retransmission officielle. La plupart des joueurs et l'arbitre ont fui, tandis que certains joueurs de Cali sont restés sur le terrain et ont été houspillés par des fans mécontents de la crise que traverse l'équipe de football colombienne.

Gutiérrez, ancien attaquant de l'équipe nationale de Colombie et de River Plate, était entouré de plusieurs supporters qui l'ont tabassé à coups de poing et de pied. Des dizaines de policiers étaient sur le terrain mais n'ont pas pu empêcher l'entrée des fans furieux. "Le match est terminé (...) score final 2-0", a écrit sur Twitter la Dimayor, l'instance dirigeante du football colombien.

