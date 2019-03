Championship - Aston Villa : Un supporter pénètre sur la pelouse et frappe Jack Grealish au visage

Scène improbable et grosse frayeur dimanche lors du match entre Birmingham et Aston Villa au stade St Andrew's. À la 9e minute de jeu, un supporter a pénétré sur la pelouse et a violemment frappé Jack Grealish, natif de Birmingham et... capitaine de Villa. L'individu a rapidement été maitrisé par les joueurs et la sécurité. Le milieu de terrain, visiblement sonné, est resté quelques secondes à terre avant de se relever. Ce coup ne l'a pas empêché de se montrer décisif pour son équipe puisqu'il a ouvert le score à la 67e minute de jeu.