Vainqueur d'une Coupe de la Ligue en 1972 et apparu à 250 reprises sous le maillot des Potters entre 1967 et 1972, Gordon Banks est une légende de Stoke City. C'est peu dire que la disparition du mythique gardien de but anglais, le 12 février dernier, a marqué le club pensionnaire de Championship, qui a décidé de rendre hommage au champion du monde 1966 avec un maillot spécial. La liquette inspirée de celle portée par Banks en son temps - verte et dénuée de sponsors - sera sur les épaules de Jack Butland ce samedi à l'occasion de la réception d'Aston Villa au Bet365 Stadium.