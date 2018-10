Transferts - Thierry Henry à Aston Villa (Championship), la piste se réchauffe

La carrière d'entraîneur de Thierry Henry pourrait bien débuter dans les prochains jours. A la recherche d'un poste de coach pendant l'été, l'ancien international français n'avait pas trouvé chaussure à son pied mais il a des chances de trouver son bonheur cet automne. Il est en tout cas sur les tablettes des dirigeants d'Aston Villa qui ont récemment limogé Steve Bruce après un début de saison très décevant en Championship et cherchent activement son remplaçant. Les rumeurs avaient déjà envoyé Henry chez les Villans durant l'intersaison mais l'idée n'avait pas abouti.

Selon la presse anglaise, les discussions entre Thierry Henry et les Villans sont cette fois bien avancées. Nassef Sawiris et Wes Edens, les fortunés nouveaux propriétaires du club de Birmingham, sont de grands fans de l'ancien buteur d'Arsenal. Pour le Telegraph, Henry apparait comme le grand favori pour le poste et n'a plus qu'à donner son accord.

Un timing tendu

S'il semble très intéressé, Thierry Henry n'en demeure pas moins exigeant et les négociations s'annoncent serrées. Le Daily Mail rappelle que le champion du monde 98 est engagé avec la fédération belge et officie comme numéro 2 du sélectionneur Roberto Martinez. "ll n'y a pas eu de contact, a d'ailleurs rapidement assuré Martinez. Mais je comprends que de telles situations ne sont pas illogiques. Compte tenu de l'évolution du football belge, il est compréhensible qu'il y ait de l'intérêt". Alors que les dirigeants de Villa souhaitent profiter de la trêve internationale pour nommer un nouvel entraîneur, Henry sera occupé à préparer les prochains rendez-vous des Diables Rouges face à la Suisse et aux Pays-Bas et cela retardera forcément sa prise de décision.

De plus, celui qui a refusé le banc de Bordeaux au mois d'août voudrait pouvoir contrôler le mercato des Villans alors que le président du club compterait davantage sur un nouveau directeur sportif. Désormais conseillés par l'influent agent Jorge Mendes, les dirigeants d'Aston Villa préparent en effet une restructuration. Thierry Henry devra décider s'il veut faire partie de ce nouveau projet avec la remontée en Premier League en point de mire. Il pourrait être accompagné de John Terry.