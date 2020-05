Leeds United manager Marcelo Bielsa reacts during the Sky Bet Championship match between Leeds United and Aston Villa at Elland Road on April 28, 2019 in Leeds, England.

CHAMPIONSHIP - Le Championnat d'Angleterre de 2e division de football pourrait reprendre le 20 juin à huis clos, après trois mois et demi de suspension en raison de la pandémie de coronavirus, a annoncé dimanche son organisateur, l'English Football League (EFL).

La deuxième division anglaise va suivre la Premier League. Son organisateur, l'English Football League (EFL), a annoncé ce dimanche que le championnat du deuxième échelon national du foot anglais pourrait en effet reprendre le 20 prochain, à huis clos.

Premier League Mahrez victime d'un cambriolage à plus d'un demi-million d'euros IL Y A 10 HEURES

"Après le feu vert samedi du gouvernement pour la reprise des compétitions sportives à huis clos, l'EFL a fixé ce week-end au 20 juin la date prévisionnel de reprise de son championnat de 2e division", a indiqué l'instance dans un communiqué. "Cette date (du 20 juin) reste soumise au fait que toutes les conditions sanitaires fixées par le gouvernement soient respectées et que tous les clubs reçoivent le feu vert de leurs autorités locales pour organiser des matches à domicile", poursuit le texte.

Le Leeds de Bielsa en tête

"Après avoir envisagé différents scénarios et discuté de l'importance de finir la saison en même temps que celle de la Premier League pour éviter des problèmes potentiels pour les clubs relégués et promus, la saison de Championship devrait se conclure vers le 30 juillet avec la finale des barrages de promotion", a précisé l'EFL. Le Championship, appellation officielle du Championnat d'Angleterre de 2e division, est suspendue depuis le 8 mars et 108 matches sont encore à disputer, soit neuf journées.

Marcelo Bielsa Crédits Getty Images

Au moment de la suspension du championnat, Leeds était en tête avec un point d'avance sur West Bromwich, tandis que Fulham, Brentford, Nottingham Forest et Preston occupaient les 3e, 4e, 5e et 6e places, synonymes de barrages de promotion. La Premier League, le Championnat d'Angleterre de 1re division, doit reprendre le 17 juin avec deux matches en retard de Manchester City et d'Aston Villa, qui recevront respectivement Arsenal et Sheffield United. Le week-end suivant, entre le vendredi 19 et le lundi 22, se tiendra la première des neuf journées pleines restantes.

Premier League Le gouvernement britannique autorise le retour des compétitions sportives à partir du 1er juin HIER À 16:05