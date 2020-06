CHAMPIONSHIP - Alors que Stoke City devait jouer un match amical contre Manchester United, une rencontre finalement déprogrammée à la dernière minute, son entraîneur Michael O'Neill a été testé positif au coronavirus.

A une semaine de la reprise attendue du championnat anglais, l'entraîneur de Stoke City (D2) a été testé positif au Covid-19, a annoncé mercredi le club. "Nous confirmons que le manager Michael O'Neill a été testé positif au coronavirus suite à la dernière série de tests effectuée lundi", indique le communiqué du club, précisant que l'entraîneur "avait été testé négatif lors des cinq précédentes séries de tests".

"Il va maintenant suivre les mesures appropriées et être contraint à une période d'isolement, tout en continuant à être en contact virtuel régulier avec son équipe d'entraîneurs et ses joueurs", est-il ajouté. Le résultat positif de ce test a été annoncé aux joueurs et à l'encadrement alors qu'ils se trouvaient mardi au centre d'entraînement de Manchester United, contre lequel ils devaient disputer un match amical qui a été déprogrammé à la dernière minute.

L'assistant de Michael O'Neill, Billy McKinlay, préparera désormais l'équipe en vue de son match de reprise, le 20 juin contre Reading (14e). Stoke, 17e du Championship, n'est qu'à trois points du premier relégable, à neuf matches de la fin du championnat.

