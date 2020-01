La Ligue reproche aux Rams d'avoir perdu trop d'argent sur une période de trois ans, entre 2015 et 2018, après avoir épluché les comptes du club actuellement en Championship (équivalent de la seconde division). "Le club va maintenant être renvoyé devant une commission disciplinaire indépendante, qui entendra les représentants de l'EFL et de Derby County" a précisé la Ligue dans son communiqué. Les équipes de football de Championship ne sont pas autorisées à perdre plus de 46 millions d'euros en trois ans.

Les Rams occupent actuellement la 17e place du classement, à 8 points des premières places qui leur permettraient de participer aux playoffs pour remonter en Premier League. Si la Ligue choisit de leur ôter des points au classement, comme elle l'a fait l'année dernière avec Birmingham pour les mêmes raisons, alors les espoirs de Derby County pourraient s'envoler pour de bon, malgré l'arrivée récente de Wayne Rooney comme joueur-entraîneur adjoint.

Avant l'annonce de la Ligue sur le franchissement des règles du fair-play financier par Derby County, le club avait fait l'objet de plaintes de la part de ses rivaux pour la vente controversée de son stade à son propriétaire, ce qui aurait permis d'éviter déjà des sanctions.