Montée en Championship et coup de fil de Klopp : la "bête" Akinfenwa en plein rêve

CHAMPIONSHIP - Plus connu pour son tour de bras que pour ses exploits sur le terrain, Adebayo Akinfenwa a célébré la montée de son club, Wycombe Wonderers, en championship. Grand fan de Liverpool, il en a profité pour apostropher Jürgen Klopp… qui lui a répondu.

Son nom ne vous dit peut-être rien mais son physique n'a pas pu vous échapper. Adebayo Akinfenwa, le plus musclé des footballeurs, a vécu une soirée inoubliable lundi soir. Sujet d'un véritable culte de l'autre côté de la Manche avec son millions de followers sur Instagram, il ne s'est jamais vraiment distingué pour ses qualités de footballeurs, lui qui n'a défendu les couleurs que de clubs obscurs au cœur de divisions anonymes.

Mais lundi, à 38 ans, son heure de gloire, sur les terrains, est arrivée après une saison qui l'a vu inscrire 10 buts. Son club de Wycombe Wonderers a validé son accession en Championship, la deuxième division anglaise. Un magnifique défi qui s'annonce pour le buteur : il n'avait jamais évolué à ce niveau au cours de sa longue carrière.

Immense fan de Liverpool, il en a profité pour apostropher Jürgen Klopp lors des célébrations d'après-match. "Laissez-moi vous dire une chose, la seule personne qui peut attirer mon attention sur Whatsapp aujourd'hui, c'est Jürgen Klopp, a-t-il prévenu sur les antennes de Sky. Et comme cela, nous pourrons célébrer ensemble." L'histoire, par l'entremise de Jordan Henderson, est arrivée jusqu'aux oreilles des champions d'Angleterre. "Salut et félicitations, lui a répondu Jürgen Klopp dans un message vidéo sur Whatsapp. Tu voulais entrer en contact avec moi, et bien, c'est parti. Félicitations et j'espère que tu fêteras comme il se doit." En fin de contrat dans son club, Akinfenwa a établi le contact. Désormais, qui sait…

