Il avait effectué l'essentiel de sa carrière à l'échelon inférieur, en Ligue 2, un championnat où il avait fait 58 apparitions à Châteauroux (48) et Nancy (10) et inscrit 11 buts. Ses 9 buts avec La Berrichonne durant la saison 2013-14, sa plus prolifique, lui avaient d'ailleurs permis d'obtenir un transfert à Bastia et de découvrir la L1.