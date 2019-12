Clasico légendaire, "Crystanbul" et choc ibérique : Le Top 50 des matches des années 2010

Des centaines de matches. Certains mémorables, d'autres grandioses. Alors que l'on s'apprête à délaisser une décennie riche en souvenirs footballistiques, la rédaction d'Eurosport.fr a tenté d'établir un classement des 50 matches les plus marquants des années 2010. Vous vous en doutez bien, vous retrouverez une part de subjectivité dans tout cela. Plusieurs choix ont été très difficiles à faire, même en se limitant aux cinq grands championnats européens et aux grandes compétitions internationales. Dès ce lundi, découvrez donc la première partie, de la 50e à la 41e place.

50. Inter – Tottenham

Ligue des champions 2010-2011

Premier tour (3e journée) – 20 octobre 2010

Score : 4-3

Accélération. Frappe croisée du gauche. But. Dans cet ordre. La délivrance du passeport européen de Gareth Bale est datée du 20 octobre 2010. Ce jour-là, le Gallois a fait ses premiers pas dans une autre dimension au terme d'une soirée malheureuse pour son club, heureuse pour lui qui, dans une fin de match complètement échevelée, a failli mettre à genoux le champion d'Europe en titre.

De cet Inter - Tottenham-là, on a retenu le score (4-3) et, surtout, un scénario rendu dément par un gamin de 21 ans qui a mis dans sa poche Maicon, Zanetti et leurs vieux briscards de copains au cours d'une seconde période qui n'aurait jamais dû prendre ce tour historique. A 4-0 après 35 minutes et à dix depuis la 8e minute et l'expulsion d'Heurelho Gomes, Tottenham aurait dû repartir avec une valise bien pleine. Finalement, l'excédent bagages apporté par Bale a allégé la note.

Le but de Gareth Bale, lors de la rencontre entre l'Inter et Tottenham en Ligue des champions, le 20 octobre 2010Getty Images

52e minute, parti de sa moitié de terrain, le gaucher décide de slalomer entre les plots nerazzurri. Frappe croisée du gauche et tendue. Petit filet opposé. 4-1. Déchaîné, Gareth Bale remet le couvert à la 90e minute Copier-coller. 4-2. Une minute plus tard, il manque la course mais le pied gauche fait mouche. Encore. 4-3. Les Spurs ont cadré trois tirs ce soir-là. Par Bale. Le numéro 3 n’a pas évité une première défaite en C1 aux Spurs. Mais il a réussi son numéro. Il parait que le Real a adoré.

49. Lyon – Paris Saint-Germain

Ligue 1 2011-2012

25e journée – 25 février 2012

Score : 4-4

Rome ne s'est pas faite en un jour. Paris non plus. De la genèse de l'ère qatarienne, beaucoup se souviennent de la lourde défaite (3-0) de novembre 2011, au Vélodrome – la dernière en date face à Marseille. Personne n'a oublié un autre choc, autrement plus spectaculaire, à Lyon. Une orgie de football. Sans vainqueur au bout.

A Gerland, le PSG ne devait absolument pas perdre, sous peine de laisser filer Montpellier, son plus sérieux rival pour le titre. Il s'en est souvenu jusqu'à l'ouverture du score de Hoarau (21e), servi par Ménez, l'une des premières recrues phares de QSI et Leonardo. Et puis, le trou de mémoire. Il a duré six minutes, de la 34e à la 40e. Le temps pour l'OL d'inscrire trois buts, par Gomis, Lisandro Lopez et Bastos, d'une volée sublime.

Paris retrouve de l'espoir juste avant la pause, grâce à Nene, mais le perd à l'heure de jeu, après une tête de Briand. A 4-2, le club de la capitale avait besoin d'un miracle. Il y en a eu deux. Ceara, qui n'avait marqué qu'une seule fois en Ligue 1 en quatre saisons et demie, trompe Lloris. A la dernière seconde, et sur le 55e centre de la rencontre (!), Hoarau égalise de la tête. 4-4. Paris a de la ressource. Mais manquera le titre.

48. Real Madrid – FC Barcelone

Liga 2016-2017

33e journée – 23 avril 2017

Score : 2-3

23 mars 2014 : Messi inscrit un triplé à Santiago-Bernabeu. Trois ans plus tard, avant de retrouver son meilleur ennemi, La Pulga reste sur une série de six Clasicos durant lesquels il n’a pas inscrit la moindre réalisation. Pour celui qui est déjà le meilleur buteur de l’histoire de ces confrontations, c’est une anomalie. Elle va vite être corrigée. L’occasion est trop belle.

Car le Barça doit absolument gagner pour recoller au Real, en tête de la Liga (avec un match en plus), et lui mettre la pression avant le sprint final. L’enjeu est énorme. C’est ce qui rend Messi encore plus dangereux, et les Merengue le savent. Ils font donc tout pour le museler, quitte à utiliser la méthode forte. En vain.

L’Argentin plante une première banderille, la bouche saignante, pour répondre à l’ouverture du score de Casemiro, cinq minutes plus tôt (28e). En fin de match, la Casa Blanca tient le nul (2-2) mais évolue en infériorité numérique après l’expulsion de Sergio Ramos, pour une faute commise sur… Messi.

Malgré quelques bobos, "Leo" est toujours sur le terrain. Et alors qu’il reste quinze petites secondes à jouer dans le temps additionnel, il est servi aux 16 mètres par Jordi Alba. Son tir sans contrôle fait mouche. Son 500e but en club délivre le Barça. Messi jubile, enlève son maillot et le tend aux supporters madrilènes. Le scenario était idéal. La fin du film est réussie.

47. Allemagne – Algérie

Coupe du monde 2014

Huitième de finale – 30 juin 2014

Score : 2-1 (a.p.)

L’Algérie avait un rêve : affronter la France, où beaucoup de Fennecs sont nés, en quart de finale d’une Coupe du monde. Elle a longtemps espéré le réaliser, crédibilisant l’idée d’un nouvel exploit face à l’Allemagne, 32 ans après avoir battu la Mannschaft au premier tour du Mondial organisé en Espagne.

Vahid Halilhodzic, le sélectionneur algérien, a tout mis en place pour y parvenir. Collectivement, son équipe est parfaitement organisée. Elle parvient à se créer des situations intéressantes. Elle subit, certes, mais elle n’est pas complètement débordée. Et lorsqu’elle l’est, M’Bolhi joue les sauveurs. En 90 minutes d’une rencontre intense, les Fennecs encaissent 25 tirs allemands. Mais aucun but.

L’Algérie en concèdera un premier, inscrit par Schürrle, dès le début de la prolongation. Ironie de l’histoire, l’attaquant allemand a marqué d’une "Madjer", geste technique rendu célèbre par l’un des plus grands joueurs du football algérien, Rabah Madjer. Özil en inscrira un deuxième (119e). A l’orgueil, les Fennecs sauveront l’honneur, par Djabou. L’Allemagne a tremblé. Mais elle n’a pas manqué son rendez-vous avec les Bleus.

46. Bayern Munich – Juventus

Ligue des champions 2015-2016

Huitième de finale (match retour) – 16 mars 2016

Score : 4-2 (a.p.)

Si vous ne croyez pas que la réussite est un élément important pour décrocher un titre européen, parlez-en aux Bianconeri. Ils vous évoqueront certainement ce huitième de finale retour, face au Bayern, pour vous convaincre. A Munich, durant plus d’une heure, la Juventus a fait absolument tout ce qu’elle devait faire pour se qualifier, après le nul de l’aller (2-2).

La Vieille Dame a pris l’équipe bavaroise à la gorge pour mener de deux buts à la pause. Elle aurait pourtant pu en avoir quatre d’avance avant de rentrer aux vestiaires. Parce que Morata avait inscrit un but valable (22e), mais refusé pour un hors-jeu imaginaire. Parce que Neuer a réussi une parade absolument extraordinaire pour empêcher Cuadrado de marquer (43e). La réussite, on vous dit.

Le but de Robert Lewandowski (Bayern Munich) face à la JuventusImago

Complètement étouffée par le Bayern après la sortie de Morata, la Juve a pris un premier coup sur la tête après la réduction du score de Lewandowski (73e). Puis un second en toute fin de match, par Müller (90e). Celui de trop. En prolongation, les entrées d’Alcantara et Coman ont assommé les Turinois, qui, une heure plus tôt, n’auraient certainement pas imaginé un dénouement si cruel.

45. Angleterre – Islande

Euro 2016

Huitième de finale – 27 juin 2016

Score : 1-2

D’un côté, l’Angleterre, pays où a été inventé le football, sacré champion du monde en 1966. De l’autre, l’Islande, nation d’un peu plus de 330.000 habitants, pour laquelle une participation à une phase finale de compétition internationale constitue déjà un exploit en soi. Dans la théorie, la rencontre entre ces deux sélections, en huitième de finale d’un Euro, aurait dû déboucher sur une victoire évidente des Three Lions. Mais en football, seule la pratique compte. Tant pis pour les Anglais.

Ragnar Sigurdsson célèbre son but lors d'Angleterre-Islande.Panoramic

Les Islandais n’ont pas d’expérience, mais ils ont des valeurs. Rapidement menés après un penalty transformé par Rooney (4e), les « Vikings » répliquent assez vite pour plonger les hommes de Roy Hodgson dans le doute. Moins de deux minutes plus tard, Sigurdsson trompe Hart (6e) à bout portant. Sigthorsson double la mise peu après le premier quart d’heure, d’un tir placé du pied droit que le portier de Manchester City ne peut qu’effleurer.

Sonnée et imprécise (18 tirs au total), l’Angleterre est humiliée. Elle quitte l’Euro prématurément, trois jours après que son peuple a choisi de quitter l’Union Européenne.

44. Liverpool – Crystal Palace

Premier League 2013-2014

37e journée – 5 mai 2014

Score : 3-3

Liverpool a décroché son dernier titre de champion d’Angleterre en 1990. Depuis, beaucoup se sont demandés si le club était maudit. Le 5 mai 2014, ils en étaient tous certains. A vrai dire, la glissade de Steven Gerrard, une semaine plus tôt, lors du choc face à Chelsea (0-2) avait déjà mis la puce à l’oreille de tous les autres. Malgré cette défaite face aux Blues, les Reds n’avaient pas tout perdu. Pas encore.

Au moment de recevoir Crystal Palace, le club de la Mersey devait gagner et espérer un faux pas de Manchester City, qui comptait le même nombre de points mais bénéficiait d’une différence de buts largement favorable.

Face à Palace, écurie du ventre mou de Premier League, les Reds ont longtemps dominé. Et ont vite été récompensés. Un but d’Allen en première période, deux autres de Sturridge et Suarez avant l’heure de jeu. L’affaire était pliée. Rendez-vous à la 38e journée. Si c’est ce qu’ils ont pensé, c’est aussi ce qu’ils ont payé. Car, de manière irrationnelle, Liverpool a finalement encaissé trois buts en moins de dix minutes. Et vécu ce qu’il avait fait vivre à l’AC Milan, en 2005, en finale de C1, à Istanbul. Le lendemain, les tabloïds anglais rebaptisent ce match "The Crystanbul".

43. Juventus – AS Roma

Serie A 2014-2015

6e journée – 5 octobre 2014

Score : 3-2

Il faut beaucoup d’ingrédients pour faire un grand match : un enjeu sportif important, des rebondissements, du spectacle, du suspense... Ce Juventus – Roma les a tous réunis. Lorsque les clubs ennemis se sont retrouvés, un soir d’octobre, à Turin, ils sortaient tous deux d’un début de saison parfait : cinq matches, cinq victoires. Alors, forcément, la bataille pour la tête du classement de Serie A a fait des étincelles.

D’abord franchement ennuyeuse, la rencontre a basculé lorsque M.Rocchi a sifflé un premier penalty en faveur de la Juventus, sanctionnant une main peu évidente de Maicon. Il en accordera deux autres. Un pour la Roma, qui permettra à Totti d’égaliser (1-1). Et le dernier pour la Vieille Dame, juste après un but d’Iturbe, grâce auquel Tévez remettra les deux équipes au même niveau avant la pause (2-2).

Entre-temps, Rudi Garcia, alors coach romain, a été expulsé pour avoir contesté avec un peu trop d’ironie les décisions arbitrales. Dans les tribunes, la tension est montée. Puis, au bout d’une deuxième période électrique, Bonucci a foudroyé les visiteurs d’une reprise de volée somptueuse, aux 18 mètres. Les deux équipes ont fini la rencontre à dix. Après une vive polémique, M.Rocchi a été mis au repos durant un mois. La Roma ne s’en remettra jamais. Et finira la saison avec 17 points de retard sur la Juve.

42. FC Barcelone – Bayer Leverkusen

Ligue des champions 2011-2012

Huitième de finale (match retour) – 7 mars 2012

Score : 7-1

A priori, le huitième de finale retour opposant Barcelone à Leverkusen n’avait rien pour devenir marquant. Le club catalan, alors champion d’Europe en titre, avait déjà fait l’essentiel du travail en Allemagne (1-3) pour se qualifier. Oui mais voilà, Lionel Messi est déjà triple Ballon d’Or et capable de rendre n’importe quel match mémorable. Face au malheureux Bayer, La Pulga va réussir ce que personne n’avait fait avant lui.

Au Camp Nou, l’Argentin est d’abord contrarié par Leno, après un enchaînement contrôle de la poitrine – frappe. Ce sera son seul "échec" du match. Par la suite, Messi réussit tout ce qu’il entreprend. Au milieu d’une défense pourtant regroupée, il se charge de conclure les actions construites par Xavi, Iniesta and co, avec une facilité qui ferait passer les joueurs de Leverkusen pour des amateurs.

Un ballon piqué du pied gauche, un autre du droit, deux tirs placés et un but de renard plus tard, le génie du Barça s’offre le premier quintuplé de l’Histoire de la Ligue des champions. Cristian Tello inscrit un doublé. Karim Bellarabi sauve l’honneur en fin de match (7-1). Mais ça, c’est anecdotique.

41. Portugal – Espagne

Coupe du monde 2018

Premier tour (1re journée) – 15 juin 2018

Score : 3-3

C’est le match du premier tour que tout le monde attendait. Le choc entre deux nations voisines. Et rivales, pour tout un tas de raisons. Cette rencontre, c’est celle du champion d’Europe en titre face à l’une de ses bêtes noires, qui l’a éjecté de deux compétitions internationales depuis le début de la décennie (Coupe du monde 2010, Euro 2012). C’est aussi celle de Cristiano Ronaldo face à une grande partie de ses coéquipiers du Real Madrid. Il y avait des promesses. Elles ont été tenues.

Le match d’ouverture, entre la Russie et l’Arabie Saoudite, avait été spectaculaire (5-0) mais sans saveur. Portugal – Espagne n’a manqué de rien. Dès la 4e minute, à la suite d’un penalty provoqué et transformé par CR7, le match s’est ouvert. Et l’est resté jusqu’au bout. Diego Costa a fait danser la défense lusitanienne, Ronaldo a transpercé De Gea, Nacho a donné des idées à Pavard… 1-0. 1-1. 2-1. 2-2. 2-3. Arrive la 87e minute. Piqué commet une faute à deux mètres de sa surface.

Ronaldo se prépare à tirer le coup franc comme il l’a toujours fait : trois grands pas en arrière, deux sur le côté, une profonde inspiration les jambes écartées. Le stade olympique de Sotchi fait silence. Le Portugais s’élance. Le ballon s’élève au-dessus du mur et finit dans la lucarne gauche de De Gea, scotché sur ses appuis. 3-3, score final. Le Mondial est lancé.