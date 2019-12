Les années se suivent et se ressemblent pour la Belgique. Les Diables Rouges sont toujours la meilleure équipe de football du monde selon le classement FIFA. A l'issue d'un mois de décembre où seulement dix-neuf rencontres amicales on été disputées, les Belges conservent leur place de leader. A noter que l'Argentine (neuvième) et la Colombie (dixième) font leur entrée dans le top 10 au détriment de la Suisse (douzième) et du Danemark (seizième), qui ont cédé respectivement quatre et six rangs pendant l'année.

La meilleure progression de l'année est à mettre au crédit du Qatar qui a gagné 38 places pour atteindre le 55e rang. Le pays organisateur de la prochaine Coupe du monde en 2022 a remporté la Coupe d'Asie des Nations.

Classement FIFA

1. Belgique 1 765 pts

2. France 1 733 pts

3. Brésil 1 712 pts

4. Angleterre 1 661 pts

5. Uruguay 1 645 pts

6. Croatie 1 642 pts

7. Portugal 1 639 pts

8. Espagne 1 636 pts

9. Argentine 1 623 pts

10. Colombie 1 622 pts

...

55. Qatar 1 396 pts