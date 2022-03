Le Brésil a dépassé la Belgique au sommet du classement FIFA, dévoilé jeudi et important pour déterminer la composition des chapeaux du tirage au sort du Mondial 2022, vendredi (18h) à Doha. Avec 1832,69 points, la Seleçao déloge les Diables rouges, qui occupaient la première place depuis le mois d'octobre 2018.

Les Brésiliens ont remporté beaucoup plus de points que les Belges ces derniers jours car ils disputaient des matches de qualification à la Coupe du monde, plus "rémunérateurs" que les rencontres amicales jouées par les Belges. Ces derniers ont notamment été tenus en échec par l'Irlande (2-2), ce qui leur a fait perdre quelques points dans ce classement à la méthode de calcul complexe.

La France, championne du monde en titre, est 3e, devant l'Argentine, l'Angleterre et l'Italie. La Nazionale, championne d'Europe éliminée par la Macédoine du Nord dans la course au Mondial, ne perd néanmoins aucune place. Le Mexique a fait son entrée dans le top 10 (9e) et le Costa Rica s'est offert une belle remontée (31e, +11), même s'il devra jouer un barrage intercontinental pour valider son ticket pour le Mondial.

