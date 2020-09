Football

Classique - André Villas-Boas attend désormais la commission de discipline

Quelques jours après le succès de l’Olympique de Marseille sur le PSG (1-0) lors d’un Classique plus que tendu en fin de match, André Villas-Boas attend désormais la commission de discipline de la Ligue que se réunit mercredi pour statuer sur les différentes suspensions marseillaises et parisiennes. Darío Benedetto et Jordan Amavi sont concernés côté olympien.

00:02:28, 14 vues, il y a 42 minutes