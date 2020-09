Football

Classique - Les sanctions sont tombées

La commission de discipline de la LFP a annoncé les sanctions suite au Classique houleux entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille (0-1) qui s'est disputé dimanche dernier au Parc des Princes en clôture de la troisième journée de Ligue 1. Neymar, Leandro Paredes, Layvin Kurzawa, Jordan Amavi et Dario Benedetto sont tous suspendus entre un et six matches ferme.

00:00:30, 0 vue, il y a 5 minutes