Leicester ne cesse d’écrire un peu plus son histoire ! Vainqueurs de leur première Cup la saison dernière, les Foxes se sont adjugés le premier Community Shield de leur histoire face à Manchester City (1-0). Une victoire obtenue à la suite d’un match rempli d’occasions des deux côtés. Pep Guardiola échoue quant à lui pour la première fois en finale de ce trophée, lui qui l’avait remporté à deux reprises, en 2018 et 2019.

Leicester continue d’inscrire un peu plus son nom dans l’histoire du football anglais, mais surtout, le club le fait avec la manière. Avant la rencontre, la marche pouvait sembler haute pour les hommes de Brendan Rodgers face à un Manchester City victorieux lors de ses deux dernières finales. Mais bien loin de toute intimidation, les Foxes ont joué avec leurs tripes et ça s’est ressenti. Très longtemps, Leicester a eu le ballon, notamment en première période, et a même eu les occasions pour mener rapidement au score. Des occasions en partie annihilées Par Zackary Steffen, auteur d’une très belle prestation. L’Américain a notamment sorti une parade miracle en fin de première période sur une frappe pourtant compliquée à sortir de Jamie Vardy.

En seconde période, les Foxes ont baissé d’intensité sur le plan offensif, tout en ne délaissant pas le secteur défensif. Ainsi, Leicester a moins touché le ballon, moins fait mal à son adversaire, mais ne lui a pas pour autant laissé les clés de la rencontre. Malgré sa possession, City ne s’est pas assez montré dangereux, notamment à cause d’un Ferran Torres fantomatique. Entré en cours de jeu pour sa première sous ses nouvelles couleurs, Jack Grealish a apporté de la fraîcheur, du mouvement, mais ce n’était clairement pas assez pour venir embêter Kasper Schmeichel. C’est seulement en toute fin de rencontre que le dénouement a eu lieu.

Sur une perte de balle largement évitable, Nathan Ake a fait tomber Kelechi Iheanacho, lui offrant un pénalty contre le cours du jeu. Malgré un bon plongeon de Steffen, l’attaquant nigérian a tout de même fait trembler les filets, offrant ainsi l’avantage à son équipe (89ème). Ce but sera le seul de la rencontre. Une victoire méritée par les Foxes qui s’offrent le premier titre de la saison en Angleterre. De quoi lancer parfaitement l’exercice 2021-22, avant le début de la Premier League dès le week-end prochain.

