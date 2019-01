Condamné pour fraude fiscale, Cristiano Ronaldo pourrait perdre ses décorations au Portugal

Cristiano Ronaldo va-t-il perdre sa médaille de grand Officier de l’Ordre et la grande croix de l’Ordre du Mérite ? "La loi est très simple. Il revient aux chanceliers des ordres nationaux de vérifier s'il y a ou pas des situations qui entraînent la perte d'une décoration", a expliqué le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa à la presse. "Il faut laisser ceux qui ont légalement le pouvoir de décider de le faire et s'assurer si oui ou non la loi s'applique dans ce cas", a-t-il ajouté.

La présidence attend "la version authentique de la décision finale des autorités espagnoles"

Le service de presse de la présidence a précisé de son côté qu'il fallait attendre de recevoir "la version authentique de la décision finale des autorités espagnoles" avant de se prononcer éventuellement sur la situation du joueur qui s'était vu décerner en 2014 la médaille de grand officier de l'Ordre de l'Infant Dom Henri et la grande croix de l'Ordre du Mérite en 2016 pour avoir contribué au rayonnement de son pays dans le monde.

Cristiano Ronaldo a été condamné mardi par la justice espagnole pour fraude fiscale à une peine de deux ans de prison, qu'il n'aura pas à purger, et à une lourde sanction financière. A Madère, l'île portugaise d'où est originaire la star du ballon rond, les autorités ont assuré qu'elles maintiendraient les décorations attribuées. "Ici à Madère, Cristiano Ronaldo a toujours été vu comme une personne bien (...). Il n'est pas un criminel", a déclaré Miguel Albuquerque, président de cette région autonome. "C'est le Portugais le plus prestigieux au monde", a-t-il affirmé ajoutant que la condamnation contre lui en Espagne relevait "de l'interprétation d'une question fiscale".

Cristiano Ronaldo avait reçu en décembre 2014 la médaille du mérite de Madère, la plus haute décoration de l'île, avant l'inauguration d'une statue en bronze à son effigie dans sa ville natale de Funchal.