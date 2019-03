L'Argentine abandonne temporairement le noir, une de ses couleurs historiques. Le nouveau maillot domicile de l'Albiceleste dévoilé mardi met bien évidemment le blanc et le bleu ciel à l'honneur en plus d'un col rond bleu foncé, couleur que l'on retrouve sur le short que porteront désormais Lionel Messi et ses compatriotes.

La Colombie fait également peau neuve. Le nouveau maillot "home" des Cafeteros comporte des bandes bleues horizontales ainsi que des formes triangulaires.