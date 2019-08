L'attaquant brésilien Gabriel Jésus a écopé de deux mois de suspension en sélection nationale par la Confédération sud-américaine (Conmebol) après son expulsion lors de la Copa America en juillet, a annoncé l'institution. "Le joueur est suspendu pour les matches officiels et amicaux avec son équipe nationale durant cette période", indique l'instance qui régit le football sud-américain dans un communiqué publié mercredi soir.

Copa América 2019, Brasil-Perú Gabriel JesúsGetty Images

Le joueur de 22 ans qui évolue à Manchester City est un des artisans du triomphe brésilien lors de la Copa America, remportée en l'absence de Neymar. En finale contre le Pérou (3-1), il avait marqué le deuxième but avant d'être expulsé à 20 minutes de la fin du temps réglementaire après un second carton jaune. Il avait alors ouvertement protesté, quittant le terrain en larmes et en multipliant les gestes d'humeur. Gabriel Jesus écope également d'une amende de 30.000 dollars. L'international, qui manquera les matches amicaux du Brésil en fin d'année, sera en revanche disponible en mars pour le début des qualifications pour le Mondial-2022 au Qatar.