Malgré l'échec de la Coupe du monde 2018 et le manque de titres de l'Albiceleste ces dernières années, Lionel Messi a toujours foi. Pour la Pulga, l'Argentine peut glaner la Copa América. "Nous allons à la Copa América avec l'illusion et l'envie de toujours. L'Argentine traverse un processus de renouvellement avec des joueurs jeunes et des nouveaux. Pour la majorité, c'est la première compétition officielle, mais cela n'empêche pas l'Argentine de briguer le titre", a-t-il déclaré lors d'un entretien à la chaîne TyC Sports.

" Nous voulons un titre "

La sélection argentine n'a rien gagné depuis 26 ans et la Copa América 1993. Depuis, elle totalise 4 finales perdues : 3 en Copa América (2007, 2015, 2016) et celle du Mondial 2014.

"Cela fait longtemps que l'Argentine ne gagne pas (la Copa América) et nous voulons célébrer de nouveau, nous voulons un titre", insiste Messi, Soulier d'or européen 2019 avec 36 buts en championnat d'Espagne.

La Copa America se disputera au Brésil du 14 juin au 7 juillet. Douze sélections y participent : les dix sud-américaines (Brésil, Argentine, Bolivie, Chili, Colombie, Equateur, Paraguay, Pérou, Uruguay et Venezuela), ainsi que deux invités, le Qatar et le Japon. L'Argentine figure dans le groupe B en compagnie de la Colombie, du Paraguay et du Qatar.

"C'est un groupe difficile, estime Messi. Contre la Colombie c'est toujours dur, idem contre le Paraguay, et le Qatar vient d'être champion d'Asie".

Vendredi, l'Argentine jouera son dernier match de préparation, contre le Nicaragua, dans la ville de San Juan (ouest de l'Argentine). Après près d'un an d'absence, l'attaquant Sergio Agüero (Manchester City) et le milieu Angel Di Maria (PSG) font leur retour en sélection.