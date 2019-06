L’Argentine évite une énorme désillusion. Ce dimanche soir, l’Albiceleste a conclu sa phase de groupes de la Copa América par une victoire contre le Qatar (2-0). A l’Arena do Grêmio de Porto Alegre, Lautaro Martinez a rapidement trouvé la faille (4e), avant que Sergio Agüero ne mette définitivement les siens à l’abri, en toute fin de rencontre (82e). Après trois journées disputées, les Argentins terminent deuxièmes du groupe B et rejoignent directement les quarts de finale de la compétition. Une prochaine rencontre qui aura lieu vendredi prochain, contre le Venezuela.

Quatrième de sa poule avant le coup d’envoi, l’Argentine était dans l’obligation de réagir, pour ne pas subir une élimination prématurée de cette Copa América. Depuis le début de la compétition, le Qatar a toujours concédé l’ouverture du score et ce troisième match n’a finalement pas fait mentir les statistiques. Après une première tentative manquée de peu, Lautaro Martinez a retenté sa chance dans la foulée.

Profitant d’une mauvaise relance de Bassam Al Rawi dans l’axe, l’Intériste a pris à défaut le gardien de but adverse, du gauche (4e, 1-0). Les Argentins ont confisqué le ballon, sans pour autant réussir à enfoncer le clou. Pas forcément à leur aise durant les 90 minutes de jeu, les hommes de Lionel Scaloni ont grandement profité de la maladresse adverse. Des Qataris qui n’ont frappé que quatre fois, contre 19 tirs pour l’Argentine, supérieure mais peu efficace.

Lautaro Martinez Qatar Argentina Copa AmericaGetty Images

Al Rawi a heurté le poteau juste avant la pause

Les protégés de l’Espagnol Felix Sanchez se sont procuré leur meilleure occasion juste avant la pause. Bassam Al Rawi a trouvé le poteau de Franco Armani, sur coup franc (45e+1). Malgré plusieurs occasions, Sergio Agüero a attendu la fin de la rencontre pour marquer son 40e but en sélection. Bien trouvé par Paulo Dybala, tout juste entré en jeu, l’attaquant des Citizens a trompé Al Sheeb d’une frappe croisée (82e, 2-0).

Jamais éliminée lors de la phase de groupes depuis 1983 et double finaliste en titre, l’Albiceleste, emmenée par Lionel Messi pas vraiment à son avantage dans cette rencontre, va donc entamer la phase à élimination directe, qui lui réussit généralement bien. Dans l’autre rencontre de ce groupe, la Colombie, malgré dix changements au coup d’envoi, a remporté son troisième match, contre le Paraguay (1-0) grâce à un but de Gustavo Cuellar (31e), et attend encore de connaître son futur adversaire en quarts de finale.