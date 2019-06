Comme le Brésil et le Chili, le Pérou a eu besoin des tirs au but pour éliminer l'Uruguay, favori au coup d'envoi, et ainsi rallier le dernier carré de la Copa América. Les Péruviens n'avaient pourtant pas montré grand-chose durant un quart de finale globalement décevant, que la Celeste n'a pas su emballer comme il l'aurait fallu. Un penalty manqué par Suarez a condamné l'Uruguay face au sans-faute réalisé par les cinq tireurs du Pérou. En demies, c'est le Chili, double tenant du titre, qui se présente.

Ce n'était pas le jour de l'Uruguay. Sous une pluie battante, Luis Suarez et Edinson Cavani se sont démenés, comme à leur habitude, mais doivent quitter prématurément une Copa América dont ils étaient les principales stars. Dans une rencontre peu emballante, le sort s'est acharné contre la Celeste, qui a eu trois buts refusés pour des positions de hors-jeu pas toujours évidentes mais confirmées par le VAR. Dans les trois situations, Giorgian De Arrascaeta (29e), Cavani (59e) et Suarez (73e) croyaient avoir trouvé le chemin des filets.

L'Uruguay en panne de réussite

On notera aussi que Cavani (24e) et Diego Godin (58e) ont eu des balles pour marquer facilement à bout portant. Ces deux loupés ont symbolisé le manque de réussite criante de la Celeste, sachant que Pedro Gallese a également fait ce qu'il fallait. Le gardien du Pérou s'est d'abord parfaitement détendu pour stopper un tir de Cavani (37e) et un coup franc direct de Federico Valverde (47e). Il a ensuite idéalement lancé la séance des tirs au but de son équipe en écœurant Suarez sur le premier penalty botté par l'Uruguay. Derrière, plus aucun joueur n'a manqué sa frappe, synonyme de qualification pour le Pérou (5 à 4).

Les Incas seront en quelque sorte les invités surprises du dernier carré de la Copa América. Et ils auront une vraie opportunité à saisir face au Chili. Surtout si la chance continue de sourire à cette nation qui a fait montre d'une solidité exemplaire pour résister à ces Uruguayens. On s'attendait à un choc entre l'Uruguay et le Brésil ou l'Argentine en finale. À l'arrivée, on devra revoir nos plans.