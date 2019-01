Copa América : Tite suit "de près" la blessure de Neymar

Tite assure suivre de près l’évolution de la blessure de la star de la Seleção, Neymar. "Nous n'avons pas plus d'informations que celles qui ont été diffusées dans la presse, mais nous suivons la situation de près", a expliqué l'entraîneur au micro de la chaîne Sportv, en marge du tirage au sort de la Copa América, qui aura lieu au Brésil du 14 juin au 7 juillet. "Dans les trois prochains jours, on pourra observer l'ampleur de la blessure (...). J'espère qu'on aura une réponse positive et que tout ira bien pour lui", a ajouté Tite.

Tite va lui rendre visite

Le sélectionneur a précisé par la suite à des journalistes dans la zone mixte du tirage au sort qu'il compter rencontrer le joueur de 26 ans dans le cadre d'un voyage prévu de longue date pour superviser les Brésiliens évoluant en Europe. "Nous allons assister à trois matches importants de Liverpool, du PSG et du FC Barcelone, pour avoir un contact direct avec les joueurs et discuter avec les entraîneurs de leurs clubs. Et je rencontrerai aussi Neymar", a-t-il expliqué. Tite devrait donc être dans les tribunes du Parc des Princes dimanche, pour le match PSG-Rennes, de la 22e journée de Ligue 1.

L'attaquant star du Paris Saint-Germain s'est blessé mercredi lors du match de Coupe de France contre Strasbourg (2-0). Les premiers examens pratiqués par le club parisien "ont mis en évidence une réactivation douloureuse de la lésion du cinquième métatarsien droit", qui avait déjà écourté sa saison dernière. À l'époque, il était resté trois mois sans jouer, revenant juste à temps pour disputer le Mondial-2018. Loin d'être au top de sa forme, il n'avait pu empêcher la Seleção de chuter en quarts de finale face à la Belgique (2-0), et avait été moqué dans le monde entier pour ses simulations.